Fca | nel terzo trimestre utile netto crolla a 564 milioni | -38%

Fca - utile netto in calo nel 3° trimestre - vola l'adjusted : Numeri positivi per FCA nel 3° trimestre del 2018. Le consegne globali complessive sono pari a 1.160.000 veicoli , in rialzo del 3%. I ricavi netti sono pari a 28,8 miliardi di euro , con un aumento ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Enel a +3 - 2% - Fca a +2 - 6% (16 ottobre 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI cerca un rialzo più convinto rispetto a quello di ieri. Non mancano dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 10:41:00 GMT)

Exor - i guai della cassaforte Agnelli L'integrazione di Fca in alto mare : Il numero uno di Exor, John Elkann riuscirà a pilotare il gruppo senza più il prezioso aiuto di Sergio Marchionne? Bella domanda a tre mesi dalla scomparsa del manager italo-canadese. Per esempio c'è un'operazione di integrazione di Fiat Chrysler Automobiles che rimane in alto mare, mentre i profitti del colosso delle riassicurazioni PartnerRe sono in contrazione Segui su affaritaliani.it