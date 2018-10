Fabrizio Corona continua a sfidare Ilary Blasi e Totti su Instagram

Fabrizio Corona ennesima frecciatina a Ilary Blasi : Fabrizio Corona si sfoga ancora una volta su “Instagram” e lancia una frecciatina a Ilary Blasi: «senza di me non ce la fa». Durante la settima puntata del “Grande Fratello Vip 2018” la Blasi ha mandato nuovamente in onda la clip di giovedì scorso quando Corona è entrato nella casa per fare le sue scuse alla ex Silvia Provvedi. Un’ occasione per Corona che sulle sue “Instagram Stories” ha lanciato delle frecciatine per nulla velate alla Blasi e ...

Zoe Cristofoli e la fine dell'amore con Fabrizio Corona : "Nessun sms - ma una mancanza di rispetto" : Zoe Cristofoli a Storie Italiane parla della fine della relazione con Fabrizio Corona. L'influencer smentisce le indiscrezioni sul presunto sms che avrebbe portato alla rottura con l'ex re dei paparazzi. I motivi del loro allontanamento sarebbero stati molto più profondi: Non c'è stato nessun sms. Nei miei confronti c'è stata una mancanza di rispetto. Anche se la nostra era una frequentazione iniziata da poco alla base ci doveva essere un ...

Fabrizio Corona - la ex Zoe Cristofoli rivela : “Non ho avuto rispetto” : Zoe Cristofoli dice la sua verità su Fabrizio Corona In questi ultimi giorni l’ex fotografo dei vip Fabrizio Corona ha fatto molto discutere. Cosa è successo? Per i pochi che non lo sapessero l’uomo, Giovedì scorso, è entrato nella casa più spiata dagli italiani per avere un confronto con Silvia Provvedi. In quella circostanza i due hanno avuto un confronto tiratissimo. Difatti Corona ha chiesto più volte scusa alla giovane ragazza, ...

Grande Fratello Vip - Fabrizio Corona attacca ancora Ilary Blasi : “Senza di me non ce la fa” : “Stavo dormendo, ma mi hanno svegliato una marea di telefonate dicendomi che anche stasera ero ospite al Grande Fratello. Ma non ero ospite”. Dopo le polemiche dei giorni scorsi, Fabrizio Corona è tornato all’attacco contro il reality show di Canale 5 e, in uno sfogo su Instagram, ha lanciato una nuova frecciatina a Ilary Blasi che, a suo dire, non riesce a far funzionare il programma senza tirarlo in ballo. Durante la puntata ...

Grande Fratello Vip - Fabrizio Corona attacca ancora Ilary Blasi : “Mi ha criticato e attaccato ma senza di me non ce la fa” : “Stavo dormendo, ma mi hanno svegliato una marea di telefonate dicendomi che anche stasera ero ospite al Grande Fratello. Ma non ero ospite”. Dopo le polemiche dei giorni scorsi, Fabrizio Corona è tornato all’attacco contro il reality show di Canale 5 e, in uno sfogo su Instagram, ha lanciato una nuova frecciatina a Ilary Blasi che, a suo dire, non riesce a far funzionare il programma senza tirarlo in ballo. Durante la puntata ...

Fabrizio Corona - frecciate a Ilary Blasi dopo il Grande Fratello Vip : «Sono invaso dalle caciotte» : Fabrizio Corona continua nella polemica a distanza con Ilary Blasi dopo la furiosa lite in televisione al Grande Fratello Vip. Nelle storie di Instagram oggi l'ex re dei Paparazzi ha postato un...

Fabrizio Corona - il giallo delle frasi contro Totti e Ilary : «Non svegliare il can che dorme... Presto la verità» : Fa ancora discutere la clamorosa lite tra Fabrizio Corona e Ilary Blasi in tv al Grande Fratello Vip. «Non svegliare il can che dorme... Presto la verità». Fabrizio Corona scrive...

Ilary Blasi contro Fabrizio Corona - arriva la reazione di Belen Rodriguez : «Ecco cosa ho fatto...». E scoppia la polemica : Ilary Blasi vs Fabrizio Corona, arriva la reazione di Belen Rodriguez. Durante la diretta di giovedì del Grande Fratello Vip è scoppiata la ormai nota bagarre tra la conduttrice e e l'ex re dei paparazzi... Pare, infatti, che proprio giovedì sera la showgirl argentina abbia iniziato a seguire su Instagram Fabrizio Corona e da lì sarebbe scoppiato il caso. Sui social Belen sarebbe stata attaccata dai fan, che avrebbero interpretato quel ...

Corona tirato in ballo al GF Vip - Fabrizio commenta la ‘mossa’ del reality : “senza di me Ilary non ce la fa” : Fabrizio Corona di nuovo protagonista del Grande Fratello Vip: durante l’ultima puntata riproposto il confronto con Silvia Provvedi, il commento dell’ex re dei paparazzi Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip è stato tirato in ballo di nuovo Fabrizio Corona. Dopo le polemiche che hanno contraddistinto l’ospitata dell’ex re dei paparazzi nel reality (VEDI QUI), a Silvia Provvedi è stato riproposto un ...

Grande Fratello Vip 2018 - Fabrizio Corona : "Senza di me Ilary Blasi non ce la fa?" : Fabrizio Corona ha commentato praticamente in tempo reale lo spazio dedicato ieri sera, durante la diretta del Grande Fratello Vip, all'incontro con l'ex fidanzata Silvia Provvedi avvenuto giovedì scorso all'interno della Casa. Grande Fratello Vip 3, settima puntata 29 ottobre 2018: eliminato Elia Fongaro, nominati Cecchi Paone e Maria Monsè prosegui la letturaGrande Fratello Vip 2018, ...

Zoe Cristofoli torna a parlare della fine della relazione con Fabrizio Corona : “non ha avuto rispetto” : Zoe Cristofoli torna a parlare di Fabrizio Corona, l’influencer intervistata a ‘Storie Italiane’ da Eleonora Daniele sulla fine della relazione con l’ex re dei paparazzi “non era un solo messaggio, ho ritrovato diverse cose, tutte che portano a una mancanza di rispetto. Anche se ci stiamo solo frequentando ci vuole rispetto, non è un gioco. Non è una farsa, per me era tutto vero. Amore e innamorare è una parola ...

Grande Fratello Vip - Simone Coccia a Fabrizio Corona : 'Ilary Blasi? Tira fuori due foto dei festini di Totti' : 'Orgoglioso di te bro, l'hai asfaltata. Caccia due foto di Totti quando faceva i festini. Ci vediamo a Milano'. Simone Coccia Colaiuta , fidanzato della onorevole Pd Stefania Pezzopane , scrive su ...

Fabrizio Corona Insieme ad Una Corteggiatrice di Uomini e Donne in un Video Musicale! : Incredibile! Poche ore fa è stato lanciato un nuovissimo Video musicale nel quale il protagonista è Fabrizio Corona Insieme ad un ex pretendente di Uomini e Donne! Scopriamo chi è la ragazza in questione! Pochi istanti fa è stato lanciato su Youtube il Video musicale inedito dell’artista Angelo Famao. Il brano del suo ultimo capolavoro si intitola ” Hey Bella” e vanta un cast d’eccezione. Ad essere protagonisti in questo ...

Silvia Provvedi pensa ancora a Fabrizio Corona : le nuove dichiarazioni : Silvia Provvedi parla di Fabrizio Corona: “Penso di non aver sbagliato” Il capitolo Fabrizio Corona sembrerebbe non esser ancora stato chiuso per Silvia Provvedi. Dopo il confronto di giovedì scorso al Grande Fratello Vip 3, la cantante è stata messa nuovamente di fronte alla sua ultima storia d’amore. In queste ore la Provvedi si è confidata con Walter Nudo e non ha nascosto la commozione. L’artista ha sottolineato di ...