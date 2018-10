F1 | retroscena Hamilton | “giovedì è morto mio nonno | non è stato facile Vettel? Ecco

sportfair

(Di martedì 30 ottobre 2018) Il pilota della Mercedes ha raccontato le sue emozioni nel day after del Gp del Messico, gara che lo ha incoronato campione del mondo per la quinta volta in carriera Una trionfo speciale, da dedicare ad una persona che non c’è più. Niente indiscrezioni, ma una rivelazione commovente e diretta arrivata da Lewisin persona, che ha voluto lanciare dopo il Gp del Messico un pensiero al, scomparso nella giornata di giovedì. Photo4/LaPresse Un fulmine a ciel sereno che avrebbe potuto abbattere chiunque, non Lewis, che ha tenuto tutto dentro di sè andandosi a prendere il quinto titolo mondiale, da dedicare poi al proprio caro. “Non mi sembra vero, cinque titoli mondiali. Ho paura di risvegliarmi all’improvviso da questo sogno. E’ stata una gara difficile. Giovedì mattina èmio, un momento duro per tutta la famiglia, e volevo fare qualcosa per ...