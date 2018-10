Emergono i primi easter egg di Red Dead Redemption 2 | ecco come incontrare un UFO

eurogamer

(Di martedì 30 ottobre 2018) GTA V era ricchissimo diegg e misteri, alcuni dei qualiquello della grande montagna che non sono stati tuttora risolti dalla community. Potevamo aspettarci che Red2 seguisse questo leit motiv, e stando alle prime segnalazioni degli utenti sembra che il nuovo titolo di Rockstar sarà altrettanto colmo di segreti e curiosi enigmi tutti da scoprire.riferisce TwinInfinite infatti, in queste ore è emerso forse il primo, importanteegg del gioco, cheda tradizione Rockstar coinvolge gli alieni. Raggiungendo una capanna isolata in prossimità di un piccolo lago a nord di Emerald Station, nella regione di New Hanover, è possibile scoprire alcuni resti umani e una nota che parla di potenti esseri simili a divinità, in grado di viaggiare attraverso il tempo e le galassie.La nota include poi un indizio che parla della "seconda ora sotto la mezzaluna", ...