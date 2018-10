Emergenza maltempo | mobilitati più di 20mila operatori della Protezione Civile | “Una

Maltempo Liguria : firmata la richiesta dello stato di Emergenza : Il governatore della Liguria Giovanni Toti ha firmato stasera la richiesta di stato di emergenza davanti al capo del dipartimento nazionale di protezione civile Angelo Borrelli. Lo ha detto lo stesso Toti nel corso di una conferenza stampa con Borrelli stasera a Genova. “Conto – ha detto Toti – che venga accettata”. “Faremo presto la quantificazione del danno necessaria per il ripristino delle normali condizioni di ...

Maltempo : decretato lo stato di Emergenza in Fvg : Il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Protezione civile, Riccardo Riccardi , d'intesa con il governatore Massimiliano Fedriga , ha decretato lo stato di emergenza regionale a ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : decretato lo stato di Emergenza : Il vicepresidente del Friuli Venezia Giulia con delega alla Protezione civile, Riccardo Riccardi, d’intesa con il governatore Massimiliano Fedriga, ha decretato lo stato di emergenza regionale a seguito del Maltempo che dallo scorso 28 ottobre sta flagellando vaste aree della regione. Come ha spiegato Fedriga, “gli uomini e le donne della Protezione civile regionale, dei vigili del fuoco, di Fvg Strade, del Corpo forestale e delle ...

Maltempo Marche : ricognizione danni - si lavora per la richiesta dello stato di Emergenza : La Regione Marche ha avviato la ricognizione dei danni causati dal Maltempo di ieri e oggi, in previsione di richiedere al governo il riconoscimento dello stato di emergenza. Lo ha annunciato l’assessore regionale alla Protezione civile, Angelo Sciapichetti, precisando che il personale del dipartimento e del servizio Difesa della costa sta monitorando abitazioni, infrastrutture, attivita’ produttive, attivita’ agricole, ...

Maltempo : in Toscana dichiarato lo stato di Emergenza regionale : Per i danni causati dall’ultima ondata di Maltempo che si è abbattuta sulla Toscana tra domenica ed oggi, dal 28 al 30 ottobre 2018, la Regione ha dichiarato lo stato di emergenza regionale. Il presidente Enrico Rossi ha firmato l’atto nel pomeriggio di oggi. Un’apposita delibera della giunta individuerà successivamente nel dettaglio i Comuni colpiti e le eventuali iniziative da assumere. L'articolo Maltempo: in Toscana ...

Maltempo - firmato stato Emergenza Toscana : ANSA, - FIRENZE, 30 OTT - Il presidente della Regione Toscana ha firmato lo stato di emergenza per il Maltempo che ieri ha colpito anche il territorio toscano. Da più parti già ieri ne era stata ...

Maltempo - Italia in ginocchio per la Tempesta di Scirocco : 12 morti - peggio di un Uragano. Il Ministro : “è il Clima che cambia - Emergenza Planetaria” : 1/32 ...

Maltempo : sindaco Vicenza - finita l'Emergenza (5) : (AdnKronos) - I tweet del Comune sul Maltempo (promossi tramite l’hashtag #allertaVicenza, che d'ora in avanti verrà utilizzato per tutte le emergenze) sono stati 12, con 8 mila visualizzazioni totali in ciascuno dei due giorni (2.300 solo per il tweet sulla chiusura delle scuole). Ad oggi sono oltr

Maltempo : sindaco Vicenza - finita l'Emergenza (4) : (AdnKronos) - In particolare ,sono state registrate oltre 33 mila visite al sito www.comune.Vicenza.it (il 44% degli utenti peraltro tornava più volte sulle pagine dedicate al Maltempo), oltre 41 mila sul sito www.bacchiglione.it (dove oltre la metà degli utenti tornava a controllare l’homepage). Pe

Maltempo - si contano i danni dei nubifragi : dieci le vittime - Toti : 'Stato di Emergenza per la Liguria' : Dopo i forti venti e i nubifragi che hanno colpito l'Italia , si contano i danni provocati dal Maltempo in quasi tutte le Regioni. Il bilancio ammonta a dieci morti e un disperso. Le scuole resteranno ...

Maltempo - si contano i danni dei nubifragi : dieci le vittime - Toti : 'Stato di Emergenza per la Liguria' : Dopo i forti venti e i nubifragi che hanno colpito l'Italia , si contano i danni provocati dal Maltempo in quasi tutte le Regioni. Il bilancio ammonta a dieci morti e un disperso. Le scuole resteranno ...

Maltempo - si contano i danni dei nubifragi : nove le vittime | Toti : 'Stato di Emergenza per la Liguria' : Dopo i forti venti e i nubifragi che hanno colpito l'Italia , si contano i danni provocati dal Maltempo in quasi tutte le Regioni. Il bilancio ammonta a nove morti e un disperso. Le scuole resteranno ...

Maltempo - morti anche a Trento e Rimini | Liguria in ginocchio - Toti : "Chiedo stato di Emergenza" | Sale il Po : A Dimaro (Trento) i soccorritori hanno recuperato il corpo di una donna morta dove è esondato il torrente Meladrio. A Rimini un colpo di vento scaraventa sulla scogliera un 63enne che faceva kitesurf. CLICCA E MANDA LA TUA FOTO OPPURE TWITTALA CON #TGCOM24FOTO

Maltempo - fulmine colpisce aereo in volo e lo costringe ad atterraggio di Emergenza : Il velivolo, su cui viaggiavano cinque persone tra cui il pilota e il copilota, è stato sorpreso dalla tempesta e improvvisamente colpito da un fulmine che ha mandato temporaneamente in tilt alcuni sistemi interni. Il comandante quindi è stato costretto ad atterrare a Pescara ma fortunatamente non vi è stato bisogno di soccorsi.Continua a leggere