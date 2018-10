Emanuela Orlandi - il Vaticano indaga su ritrovamento ossa. Inchiesta pm per omicidio : «Accertamenti» sono in corso sul ritrovamento di alcune ossa in area extraterritoriale vaticana. Lo apprende l'agenzia Ansa. Allo stato attuale non è ancora certo a che...

Emanuela Orlandi : accertamenti del Vaticano sul rinvenimento di alcune ossa : Sono in corso in Vaticano “accertamenti” sul rinvenimento di alcune ossa in area extraterritoriale vaticana. Lo apprende l’ANSA. Allo stato attuale non è ancora certo a che epoca risalgano i resti e se riguardino una sola persona. In passato si sarebbero verificati altri episodi analoghi. Si stanno eseguendo comparazioni, concentrate in particolare sul cranio e sui denti, per verificare se i resti rinvenuti si ricolleghino al caso di ...