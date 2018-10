Elogio del populismo buono

L'Elogio della mitezza : A 25 anni dalla sua prima edizione (con Linea d'ombra) le Edizioni dell'Asino ripubblicano L'elogio della mitezza di Norberto Bobbio e le associazioni di Collettiva lo presentano mercoledì 24 ottobre alle 17.30 a Roma a Palazzo Merulana con Goffredo Fofi e Marco Damilano.L'elogio della mitezza è il testo di una conferenza tenuta dal filosofo torinese, su invito di Ernesto Treccani, nell'ambito di una serie di incontri su vari temi ...

Tdanse : Aline Nari e Fabio Ciccalè ovvero l'Elogio della semplicità : Due spettacoli con finalità diverse e dirette a pubblici distinti. Aline Nari rivolge la sua favola danzata ai più piccoli, mentre Fabio Ciccalé condivide la sua esperienza di vita a una comunità/...

Elogio del DEFICIENTE : ... oppure alla pari di un buon padre di famiglia tipo quelli del Mulino Bianco di Fazio e Cottarelli, o alla pari di un debitore inaffidabile tipo quelli del Magnifico Mondo di Oscar " è ridotto al ...

Elogio della povertà intelligente - Di Battista & C abbattono il tabù : Dal volontario e volenteroso esilio guatemalteco, Alessandro Di Battista studia il mondo e la vita. L’avevamo lasciato a una trasmissione televisiva in cui illustrava l’occupazione da cui era preso, la conservazione di semi nativi per la coltura di alberi da frutta e la distribuzione di cibo alle comunità piegate dalla miseria. La sovranità aliment...

Spettacoli " "In Cibo meritas" - teatro canzone sull'Elogio del cibo. I Jazz Glazz presentano l'originale e trascinante show dedicato al vino : Appuntamento venerdì 12 ottobre al Cinema Esperia di Bastia , UMWEB, " Bastia Umbra, - Dalla filosofia del buon bere all'arte del mangiar bene: è "In Cibo meritas" teatro canzone sull'elogio del Cibo, ...

Elogio della politica imperfetta : più visione - meno spread : Andrew Cuomo, il governatore di New York che corre per il terzo mandato sostenuto dall'establishment del partito, ha battuto (facilmente) nelle primarie democratiche l’attrice e attivista Cynthia Nixon, nota soprattutto per aver interpretato il personaggio di Miranda nella serie "Sex and the City".

Diego Fusaro e Il nuovo ordine erotico : Elogio della famiglia - attacco alla “gendercrazia” - alla femminilizzazione dell’uomo e al pansessualismo voluto dal capitale : Frammenti di un discorso amoroso all’epoca dell’individuo genderizzato, del plusgodimento, e del turbocapitalismo. Diego Fusaro aggiunge un ulteriore tassello alla lunga ed ampollosa esposizione del suo pensiero filosofico ne Il nuovo ordine erotico (Rizzoli). Con un sottotitolo – elogio dell’amore e della famiglia – che promette scintille nel dibattito sull’etica contemporanea. Perché, diciamolo subito, a fare le spese di questo elogio ...

Elogio della lentezza davanti a un piatto di pasta : E, aggiungo io perché il dottor Johnson non aveva motivo di preoccuparsene, occorre avere cura assoluta che scienza e diritti della natura vadano d'accordo. E questo, sì, è il problema morale del ...

L'Elogio del Papa su "lavoro e genio creativo" e la risposta di Crouch sulle riforme di mercato e politiche sociali : "Lavoro e genio creativo per un nuovo ordine economico", ha detto di recente Papa Francesco (intervista a "Il Sole 24 Ore", 7 settembre). Sono indicazioni importanti. Riprendono i temi della sua enciclica "Laudato si'" sulla "cura della casa comune", per lavoro e dignità, persona, sviluppo e giustizia sociale e della "Evangelii Gaudium" ("La vocazione di un imprenditore è un nobile lavoro, sempre che si lasci interrogare da un ...

Gala di Jérome Bel è l Elogio della diversità a passi di danza : Al Teatro Argentina di Roma, in collaborazione con Short Theatre, è andato in scena 'Gala' di Jérôme Bel. La nuova creazione del coreografo francese è un evento collettivo che riunisce venti ...

"L'Ucraina scava il fondo" : critiche su Elogio ad Hitler del presidente del Parlamento - : L'Ucraina ha toccato il fondo tra tutti gli scandali e le vergogne, ha dichiarato l'ex ministro dei Trasporti e delle Comunicazioni del Paese Evgeny Chervonenko, commentando le parole del presidente ...