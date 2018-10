Elisa Isoardi - nuovi addii alla Prova del Cuoco. E con Matteo Salvini è crisi : Elisa Isoardi nell’occhio del ciclone per La Prova del Cuoco e per il fidanzato Matteo Salvini. Ma procediamo con ordine. In questi giorni la Isoardi si era difesa dalle critiche che perfino Antonella Clerici, premiata poi col Tapiro d’Oro, aveva mosso a La Prova del Cuoco. Elisa aveva ribadito che non c’erano e non ci sarebbero stati grandi cambiamenti nel programma di cucina. E invece sono state introdotte importanti novità, ...

Elisa Isoardi e Matteo Salvini si sono lasciati? La fine del rapporto risalirebbe a due mesi fa : FUNWEEK.IT - Da Novella 2000 a Striscia la Notizia passando per Dagospia, il gossip più succulento degli ultimi giorni riguarda due personaggi noti della tv e della politica, Elisa Isoardi e...

«La Prova del Cuoco» : Elisa Isoardi corre ai ripari : La Prova del Cuoco: il ritorno di Elisa IsoardiLa Prova del Cuoco: il ritorno di Elisa IsoardiLa Prova del Cuoco: il ritorno di Elisa IsoardiLa Prova del Cuoco: il ritorno di Elisa IsoardiLa Prova del Cuoco: il ritorno di Elisa IsoardiLa Prova del Cuoco: il ritorno di Elisa IsoardiLa Prova del Cuoco: il ritorno di Elisa IsoardiLa Prova del Cuoco: il ritorno di Elisa IsoardiElisa Isoardi ci ha Provato: per settimane ha ribadito che di cambiamenti ...

Antonella Clerici - Portobello delude. E la rivincita di Elisa Isoardi col Tapiro : L’esordio di Antonella Clerici su Rai 1 sabato 27 ottobre con Portobello non è stato dei migliori, malgrado la presenza di Carlotta Mantovan. Gli ascolti sono stati deludenti e in più la presentatrice è stata travolta dalle polemiche per la presenza del pappagallo in tv. Come riporta il Corriere della Sera gli animalisti si sono scatenati e non hanno risparmiato Antonellina dalle critiche. La Lav su Twitter scrive: Dopo più di 30anni di ...

Antonella Clerici riceve il tapiro d’oro e si giustifica su Elisa Isoardi : Striscia: consegnato il tapiro d’oro alla Clerici per le sue frasi sulla Isoardi Antonella Clerici è tornata su Rai Uno dopo l’addio a La prova del Cuoco con la nuova edizione di Portobello, ottenendo ottimi ascolti. Difatti la popolare e storica trasmissione di Enzo Tortora, pur perdendo la sfida con il competitor, ha appassionato oltre 4 milioni di telespettatori, raggiungendo il 20% di share. Tuttavia la Clerici in questi ultimi ...

La prova del cuoco - tremenda accusa a Elisa Isoardi dallo Chef Kumalé : 'Non vuoi ricette straniere' : Modi fantasiosi per finire sui giornali ce ne sono tanti. Quello di Chef Kumalè - al secolo Vittorio Castellani - è davvero bislacco. Mixa la politica alla televisione. Dopo anni nelle cucine dei programmi Rai, Castellani dice di voler chiudere i rapporti con La prova del cuoco per la presunta 'svolta sovranista' della trasmissione condotta ...

Elisa Isoardi : tumore e condizioni - cosa ha avuto la conduttrice Tv : Elisa Isoardi: 4 anni fa un tumore scoperto per caso Elisa Isoardi ha rischiato di perdere la voce. La conduttrice de La Prova del Cuoco, dopo l’intervento ha affrontato un lungo periodo di riabilitazione. Tutti stanno parlando del tumore di Elisa Isoardi alle corde vocali di cui ha sofferto qualche anno fa. Si tratta di una fake news, compresa l’intervista rilasciata al settimanale DiPiù nel 2014, in cui avrebbe raccontato i ...

La prova del cuoco - Elisa Isoardi chiama Adriana Volpe : la presentatrice torna su Raiuno : Per l'ottava settimana della prova del cuoco con Elisa Isoardi, arriva su Raiuno una vecchia conoscenza del pubblico di viale Mazzini. Ospite vip della puntata di lunedì 29 ottobre sarà Adriana Volpe, ...

Antonella Clerici : la nuova vita con Vittorio e la stoccata a Elisa Isoardi : Antonella Clerici: da La prova del cuoco a Portobello Il 2018 è l’anno dei grandi cambiamenti per Antonella Clerici. La celebre conduttrice Rai ha infatti lasciato la guida de La prova del cuoco per portare in televisione il nuovo Portobello. Classe 1963, la conduttrice vanta una lunga carriera sul piccolo schermo. Negli ultimi anni, Antonella […] L'articolo Antonella Clerici: la nuova vita con Vittorio e la stoccata a Elisa Isoardi ...

Antonella Clerici : “Con Elisa Isoardi ci parlo sempre” : Elisa Isoardi: Antonella Clerici parla della polemica prima di Portobello Antonella Clerici si è confidata a poche dell’inizio di Portobello a Davide Maggio in cui ha parlato della polemica nata con Elisa Isoardi e della mancata messa in onda dell’intervista di Maria De Filippi a Vieni da me. La conduttrice di Rai 1 ha spiegato quindi nel dettaglio che cosa volesse dire nell’intervista rilasciata a Tv, Sorrisi e Canzoni. ...

Antonella Clerici a DM : «Portobello è la mamma di tutte le televisioni. Sono convinta di perdere con Maria. Io ed Elisa Isoardi ci siamo sentite dopo la polemica» : Antonella Clerici Antonella Clerici è più che mai concentrata. Manca poco al debutto di Portobello (domani, ore 20.35 Rai1), momento tanto atteso quanto delicato. Antonella si confronterà con il programma da cui “tutto deriva” andando ad occupare la non facile collocazione del sabato sera. Per questo non vuole distrazioni e cerca di mettere a tacere ogni polemica. Come quelle sullo stop a Maria De Filippi a Vieni da Me e quella, che ...

Antonella Clerici ricomincia da Portobello. E si difende da Elisa Isoardi : Antonella Clerici ha presentato al pubblico Portobello, la sua nuova trasmissione che andrà in onda su Rai 1 il prossimo 27 ottobre. La conferenza stampa è stata anche l’occasione per rispondere alle dure parole che Elisa Isoardi le ha rivolto via Instagram in conseguenza delle sue dichiarazioni sul flop de La Prova del Cuoco, dovuto – stando alla presentatrice bionda – a una gestione sbagliata che ha voluto cambiare troppi ...

Portobello : la conferenza stampa di presentazione in diretta. Teodoli : “Gli ascolti saranno buoni”. Clerici : “Faccio il tifo per Elisa Isoardi” : Portobello Sabato 27 ottobre, dopo oltre 30 anni, Portobello rivivrà in tv. Una rinnovata edizione che porta il volto di Antonella Clerici, di ritorno su Rai1 a pochi mesi dal sofferto addio a La Prova del Cuoco. Stamattina, a due giorni dalla partenza, è ora di cominciare a far luce proprio sulla curiosità che c’è attorno al programma, nel corso della conferenza stampa di presentazione. Presente agli studi di Via Mecenate a Milano il cast ...

Portobello : la conferenza stampa di presentazione in diretta. Teodoli : “Gli ascolti saranno buoni”. Clerici : “Faccio il tifo per Elisa Isoardi”. : Portobello Sabato 27 ottobre, dopo oltre 30 anni, Portobello rivivrà in tv. Una rinnovata edizione che porta il volto di Antonella Clerici, di ritorno su Rai1 a pochi mesi dal sofferto addio a La Prova del Cuoco. Stamattina, a due giorni dalla partenza, è ora di cominciare a far luce proprio sulla curiosità che c’è attorno al programma, nel corso della conferenza stampa di presentazione. Presente agli studi di Via Mecenate a Milano il cast ...