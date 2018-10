EICMA 2018 | Quadro presenta il nuovo concept

Nuova Suzuki GSX-R1000 2019 - la straripante superbike stradale protagonista a EICMA 2018 [FOTO] : In occasione della kermesse milanese che si svolgerà dal 6 all’11 novembre Suzuki svelerà la sua Nuova e potentissima superbike stradale La Casa di Hamamatsu ha scelto l’importante palcoscenico di EICMA 2018 (Milano, 6-11 novembre) per svelare in anteprima la Nuova Suzuki GSX-R1000 2019. Il nuovo modello sfoggia una linea snella e filante che viene valorizzata da una livrea inedita, con suggestive grafiche d’ispirazione racing e da un ...

EICMA Milano 2018 – Bad Bike presenta i modelli Evo Fat e Bad Magnesium Limited Edition : Bad Bike a EICMA Milano 2018 (8-11 novembre): l’azienda italiana presenta gli ultimi modelli: Evo Fat con motore Polini e Bad Magnesium Limited Edition, di cui esistono 50 esemplari in tutto il mondo Bad Bike, azienda italiana che dal 2010 opera sul mercato delle biciclette elettriche, sarà presente a EICMA, esposizione internazionale ciclo, motociclo e accessori in programma a Fiera Milano-Rho dall’8 all’11 novembre 2018. Alla 76^ ...

Lo stand di Motosprint e InMoto a EICMA 2018 - vi aspettiamo! : Come ad esempio, vedere da vicino la Honda MotoGP appena laureata Campione del Mondo 2018 con Marc Marquez - sì proprio la sua con il numero 93 sulla carena - ma anche sedersi al simulatore ...

EICMA 2018 - e-bike protagonista : raddoppiato lo spazio a disposizione : Due ruote a motore. Anche a pedali. Anche se questo motore è alimentato da una batteria. Milano è pronta ad accogliere Eicma 2018, e anche quest'anno l'Esposizione Internazionale del Ciclo e Motociclo ...

EICMA 2018 - tutte le novità in arrivo : Come ogni anno novembre è il mese delle due ruote e in particolare dell’EICMA, il Salone di Milano dedicato alle motociclette che è la fiera di settore globalmente più importante. I padiglioni della Fiera di Rho apriranno al pubblico l’8 di novembre, accendendo le luci su una serie di anteprime mondiali che arriveranno poi nel corso del 2019. Ovviamente fin quando non aprirà ufficialmente il Salone non potremo avere la conferma di ...

Con la presentazione prende il via EICMA 2018 : Quella che prenderà il via il 6 novembre sarà la 76° edizione di EICMA, l’Esposizione Internazionale Ciclo, Motociclo e Accessori in programma a Fiera Milano-Rho fino all’11 novembre (apertura al pubblico da giovedì 8, le prime due giornate saranno infatti come sempre dedicate a stampa e operatori). Per la presentazione di un Salone che ogni […] L'articolo Con la presentazione prende il via EICMA 2018 sembra essere il primo su ...

EICMA 2018 - tra le novità arriva il 'Ridemood'" : Si prosegue poi nell'area esterna MotoLive, lo spazio racing di EICMA, che ospiterà gare titolate, show, musica e spettacoli di intrattenimento. Ma quest'anno EICMA varcherà i confini dell'area ...

EICMA 2018 - la 'vetrina globale' : Immancabile poi l'area esterna MotoLive , l'adrenalinico spazio racing di EICMA, che ospiterà gare titolate, show, musica e spettacoli di intrattenimento. OLTRE LA FIERA - EICMA 2018 non esaurirà la ...

EICMA 2018 - la 'vetrina globale' : Immancabile poi l'area esterna MotoLive , l'adrenalinico spazio racing di EICMA, che ospiterà gare titolate, show, musica e spettacoli di intrattenimento. OLTRE LA FIERA - EICMA 2018 non esaurirà la ...

EICMA 2018 - la 'vetrina globale' : Immancabile poi l'area esterna MotoLive , l'adrenalinico spazio racing di EICMA, che ospiterà gare titolate, show, musica e spettacoli di intrattenimento. OLTRE LA FIERA - EICMA 2018 non esaurirà la ...

EICMA 2018 - 1.200 espositori da 42 Paesi : "Eicma è la fiera più importante al mondo e punto di riferimento per un settore che sta andando molto bene col più 5,1% di immatricolazioni a fine settembre. La due ruote poi indica strade che ...