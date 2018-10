Ecco le misure previste nel testo definitivo della manovra

Legittima difesa - il M5s si piega alla Lega : sì al Senato - Ecco le nuove misure. Una svolta storica : alla fine, sulla Legittima difesa , la spunta la Lega . Al Senato - con 194 voti a favore, 52 contrari e 4 astenuti - è stato approvato l'articolo 1 del ddl fortemente voluto da Matteo Salvini . È ...

Manovra - c’è la bozza : Ecco le misure Per il reddito di cittadinanza 9 miliardi 7 miliardi per la riforma della Fornero : Nel testo 73 articoli: stanziati 7 miliardi per la riforma della Fornero. Ci sono anche il taglio dell’Ires e la flat tax per gli autonomi, assunzioni nella Pubblica amministrazione. Aumentano le tasse sulle sigarette. Capitolo ad hoc per Genova

Manovra - Ecco le misure più apprezzate : il condono piace anche ai 5 Stelle | I dati Ecco com’è cambiata la pace fiscale : La Manovra apprezzata dal 59 per cento degli italiani. Bocciato, invece, il reddito di cittadinanza. Aumenta la quota di persone convinte che la finanziaria non metterà a rischio i conti pubblici

Pensioni - reddito cittadinanza e condono : Ecco le misure della manovra : Riforma della Legge Fornero, introduzione anche in Italia del reddito e della pensione di cittadinanza, un primo passo verso la 'flat tax' e un pacchetto di misure che includono la cosiddetta pace ...

Intel e i problemi di produzione di CPU - Ecco cosa sta succedendo. Dai prezzi dei PC alle misure per correre ai ripari : Da una parte mercato cloud e mondo enterprise sono alle prese con la dotazione, dei propri data center, di soluzioni sempre più performanti e capaci di fornire servizi innovativi, , domanda che ha ...

Dal reddito di cittadinanza alle pensioni. Ecco le principali nove misure in manovra : Pace fiscale, stop aumento dell'Iva, avvio del reddito di cittadinanza e della flat tax, taglio delle pensioni d'oro e quota 100 per la riforma Fornero. Sono alcune delle principali misure della manovra da 37 miliardi approvata dal Consiglio dei ministri. Circa 22 miliardi dovrebbero essere finanziati in deficit. 1. Stop aumento Iva Previsto lo stop totale dell'aumento dell'Iva che sarebbe dovuto scattare dal 2019 e quello ...

Pace fiscale - Ecco le misure : nuova rottamazione delle cartelle : Dieci rate da versare in cinque anni per chiudere definitivamente i conti con la vecchia Equitalia, quella che oggi si chiama Agenzia delle Entrate-Riscossione. Il decreto con la Pace fiscale ...

Manovra - proroga ecobonus - pensione di cittadinanza - reddito e tagli : Ecco le misure : prorogare 'la detrazione per interventi di riqualificazione energetica degli edifici'. E' quanto si legge nella nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza che sottolinea come 'la Legge di Bilancio 2019 proseguirà le politiche di promozione degli investimenti, dell'innovazione e del miglioramento dell'efficienza energetica delle ...

"Non un euro a chi sta sul divano" Manovra - Ecco le misure pro-Lega : Se con il reddito di cittadinanza "l'idea è quella di dare soldi alle persone perché se ne stiano sul divano di casa, la sofferenza è assolutamente condivisibile. Ma il punto è che non deve essere così. Deve essere una misura indirizzata esclusivamente a coloro che si danno da fare per riuscire a ottenere un lavoro". Segui su affaritaliani.it

Reddito di cittadinanza e stop alla Fornero : Ecco le misure previste dalla manovra 2019 : Il ministero dell'Economia avrebbe voluto attuare comunque una parziale rimodulazione per alcuni beni e servizi, che però è stata bocciata sia dalla Lega che dal M5S. BANCHE/ Cresce il fondo per ...