laragnatelanews

: EasyJet punta a voli con aerei elettrici entro il 2027 - laragnatelanews : EasyJet punta a voli con aerei elettrici entro il 2027 - evyna : EasyJet punta a voli con aerei elettrici entro il 2027 -

(Di martedì 30 ottobre 2018) I numeri parlano chiaro. Negli ultimi anni l’interesse, a livello globale, per i motori a zero emissioni, ibridi o, è cresciuto in maniera importante sul mercato automobilistico. E nonostante i numeri non siano ancora paragonabili alle vetture più inquinanti, c’è ancora un ampio margine di crescita, tanto da spingere i principali produttori del settore a investire nella produzione di auto elettriche come mai fatto fino ad oggi. Questa rivoluzione dei veicoli a zero emissioni, a quanto pare, si sta già spostando verso altri mezzi di trasporto. La dimostrazione di ciò è data dai piani di, la seconda maggiore compagnia aerea low-cost in Europa, subito dopo RyanAir. La compagnia aerea britannica, a quanto pare,ad utilizzarei prossimi 10 anni, su alcune tratte,dotati di motoriaveva già confermato l’intenzione di raggiungere questo ...