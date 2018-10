Dopo la Tav si blocca anche il pil Arriva la decrescita infelice

M5s - Dopo il Tap che ne sarà di Tav e Terzo valico : Lo sappiamo tutti, buona parte del consenso che il M5s ha accumulato in questi anni e che gli ha consentito di diventare il primo partito d’Italia (ora già non più) si è basato sull’opposizione che il Movimento ha fatto alle grandi opere: Tap, Tav, Terzo valico sono le più rilevanti. Sul Tap il consenso è già scemato: dall’opposizione si è passati all’avallo, complici le penali. Che poi penali non sono (e qui hanno ragione i No Tap), ...

Demi Moore parla Dopo il rehab : "Mi stavo autodistruggendo. Non valevo più nulla per me stessa" : Demi Moore, splendida 55enne, negli scorsi giorni è stata premiata come "donna dell'anno" al Peggy Albrecht Friendly House's 29th Annual Awards, premio elargito dall'omonima istituzione che si occupa di offrire aiuto e strutture alle donne che intraprendono un percorso di disintossicazione dall'uso di sostanze. Per l'occasione, l'attrice ha scelto di raccontare la propria personale battaglia contro le dipendenze, ricordando di essere ...

Matteo Salvini - il retroscena Dopo il delirio di Di Maio sulla Tav : 'Stiamo zitti' - viene giù tutto : Prima del vertice tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, insolitamente di domenica mattina, il clima teso tra Lega e M5s tutti i nodi irrisolti all'interno del governo ha costretto a un cambio di rotta ...

Guendalina Tavassi è Irene Grandi/ Video - Dopo la Atzei : si punta al primo posto? (Tale e Quale Show 2018) : Guendalina Tavassi è una delle rivelazioni di Tale e Quale Show. L’ex gieffina non ha mai studiato canto ma si è rivelata essere una imitatrice in grado di vestire diversi panni.(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 10:00:00 GMT)

Moscovici Dopo la scarpa sul tavolo del leghista Ciocca : "All'inizio si sorride ma un giorno ci si risveglia con il fascismo" : MILANO - Non è passato inosservato il gesto dell'europarlamentare leghista Angelo Ciocca , che ieri al termine della conferenza stampa di Pierre Moscovici ha messo platealmente la sua scarpa sopra i ...

Marco Cucolo - compagno di Lory del Santo : "Dopo la morte del figlio - ha perso 15 chili. Si stava lasciando morire" : "È deperita fisicamente, ha perso 15 kg, non mangiava, dormiva solo due ore al giorno e stava tutto il tempo a guardare un punto fisso nel vuoto: si stava spegnendo lentamente, si stava lasciando morire". In un'intervista rilasciata al settimanale Nuovo, il compagno di Lory del Santo ricorda il difficile periodo attraversato dalla soubrette dopo la scomparsa del figlio Loren, morto suicida. Lory si stava spegnendo lentamente, poi, grazie ...

Adolf Hitler - la Cia desecreta il dossier Dopo 75 anni : il suo orientamento sessuale era “ambiguo” e da ragazzino frequentava pensioni per soli uomini : Un dossier di settanta pagine scritte nel 1943 dall’antropologo Henry Field per l’Office of Strategic Services, ovvero “l’antenato” della CIA. Il rapporto, dal titolo “Tratti biografici di Hitler” si basa sulla testimonianza di Ernst Sedgwik Ganfshtengl, amico e collaboratore di Adolf Hitler tra gli anni venti e trenta, poi emigrato negli Stati Uniti. Ganfshtengl racconta vicende e indiscrezioni sulla vita privata ...

Vitalizi - M5s esulta al Senato Dopo il taglio. Taverna : “Niente mal di pancia per la pace fiscale - oggi finisce un privilegio” : dopo la Camera, anche l’ufficio di presidenza del Senato ha approvato la delibera per il taglio dei Vitalizi, bocciando gli emendamenti delle opposizioni. dopo il via alla delibera (10 i voti a favore e un astenuto, mentre i Senatori di Pd, Leu e Forza Italia non hanno partecipato al voto, ndr) gli eletti pentastellati sono usciti da Palazzo Madama muniti di palloncini gialli, bandiere del movimento e cartelli con la scritta “Bye bye ...

Cassano - addio al calcio Dopo il ritorno all'Entella : "Stavolta è finita davvero" : Antonio Cassano ha deciso di dire basta per il calcio. Stavolta sembra in maniera definitiva. dopo aver trovato di nuovo una squadra, la Virtus Entella, e aver ripreso ad allenarsi con regolarità, l'...

GUENDALINA TAVASSI È LOREDANA BERTÈ/ Video : la nuova sfida Dopo la disfatta (Tale e Quale Show 2018) : GUENDALINA TAVASSI questa sera si calerà nel panni di LOREDANA BERTÈ per riscattarsi da un percorso a tratti deludente. Riuscirà a conquistare la giuria di Tale e Quale Show 2018?(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 09:23:00 GMT)

F1 - Arrivabene difende Vettel Dopo l’errore di Suzuka : “il contatto con Verstappen? Seb stava facendo il suo lavoro” : Il team principal della Ferrari è tornato a parlare del week-end di Suzuka, concluso con un risultato non proprio esaltante per Vettel e Raikkonen Il week-end di Suzuka da dimenticare, concentrandosi subito sul prossimo appuntamento in calendario in programma tra meno di due settimane ad Austin. LaPresse/Photo4 La Ferrari si lecca le ferite, consapevole di aver ormai archiviato le possibilità di vincere i titoli mondiali, in mano a ...

Wall Street - ottava inizia in rialzo con accordo Nafta. Ge vola Dopo dimissioni ceo : L'ottava inizia in rialzo per Wall Street. Quando sono trascorsi pochi minuti dall'avvio delle contrattazioni, l'indice Dow Jones sale dello 0,65%, l'S&P500 guadagna lo 0,56% e Nasdaq segna un +0,68%. ...

F1 - Verstappen su di giri Dopo il quinto posto di Sochi : “non mi aspettavo questa super rimonta” : Il pilota olandese è tornato sulla prestazione fornita a Sochi, che gli ha permesso di chiudere al quinto posto dopo essere partito penultimo Una rimonta pazzesca, partita già dal primo giro e completata all’ottavo, con il quinto posto ottenuto alle spalle di Raikkonen. Gara da ricordare per Max Verstappen che, nel giorno del suo ventunesimo compleanno, piazza una piccola impresa che aumenta la considerazione dell’olandese ...