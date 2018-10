Dopo la nomina di Zhang presidente si lavora per portare Marotta nello staff RUMORS

Il sarcasmo di Riki su Lodo Guenzi a X Factor 12 Dopo la nomina a giudice : “Sei il mio nuovo idolo” : Riki su Lodo Guenzi a X Factor 12 fa del facile sarcasmo dopo la nomina del leader di Lo Stato Sociale a nuovo giudice del talent. Com'è noto, Riccardo Marcuzzo non è solito utilizzare mezzi termini quando si stratta di esprimere un suo parere su ogni genere di argomento, avendo in mano la quasi completa gestione dei suoi canali social che ha spesso utilizzato per dare voce ai suoi sfoghi, compreso quello nel quale dichiarava di non aver ...

Frongia in aula difende Raggi : "Seppe dell'aumento di stipendio di Marra Dopo la sua nomina" : Si è svolta questa mattina davanti al giudice Roberto Ranazzi una nuova udienza del processo a carico della sindaca di Roma Virginia Raggi, accusata dalla Procura di Roma di falso in atto pubblico in merito alla nomina di Renato Marra a capo della direzione Turismo di Roma Capitale. Gli avvocati della difesa, Alessandro Mancori, Pierfrancesco Bruno ed Emiliano Fasulo hanno depositato agli atti una copia del brogliaccio-prospetto per la ...

L Anm 'Inopportuni gli attacchi al Csm'. Ma Salvini insiste 'Dopo la nomina di Ermini riforma della giustizia' : Ma le parole di Bonafede, che ha accusato i membri togati del Csm di volere fare politica sono state condannate da Magistratura indipendenza: 'Sono dichiarazioni che denotano una mancanza di rispetto ...

Lega-M5s - tensioni Dopo il vertice ad Arcore : a rischio la nomina di Marcello Foa : Il vertice ad Arcore ha innervosito parecchio i pentastellati che ora potrebbero vendicarsi facendo saltare la nomina di Marcello Foa alla presidenza della Rai. Alcune fonti vicine a Luigi Di Maio ...

Crollo Genova - Conte : Dopo dl entro 10 giorni nomina commissario : Genova, 14 set., askanews, - A 'dieci giorni dall'entrata in vigore del decreto ci sarà il commissario' e avrà 'pieni poteri'. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante il suo ...