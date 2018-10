Dopo il flop di Portobello | altri guai per Antonella Clerici | diffida alla Rai per il

Angela Merkel addio Dopo il flop "Lascio la politica nel 2021" : "Non sono nata cancelliera e non l'ho mai dimenticato ma oggi è giunto il momento di aprire un nuovo capitolo". Angela Merkel ha confermato di persona in una dichiarazione fatta dalla sede del suo partito la decisione di lasciare i suoi incarichi Segui su affaritaliani.it

Serie TV - anticipazioni Solo 3 : mistero sul futuro della fiction Dopo il flop di ascolti : Termina questa sera la seconda stagione della fiction Solo con Marco Bocci, che in queste settimane ha tenuto compagnia al pubblico della rete ammiraglia Mediaset. Gli ascolti della Serie, però, non sono stati positivi al massimo come accaduto con la prima stagione e adesso in moltissimi si chiedono quale sara' il futuro della Serie: ci sara' la terza stagione oppure rischia di essere cancellata dal palinsesto? Al momento vige il mistero. ...

Ferrari - Maurizio Arrivabene Dopo le prove flop a Suzuka : 'Manca uno che fiuta l'aria e indirizza il gruppo' : Prima s'è preso una pausa di riflessione, poi è uscito a parlare coi giornalisti. Maurizio Arrivabene , Team Principal di Ferrari, era furioso dopo le qualifiche del Gran Premio del Giappone in cui ...

Belen Rodriguez/ La rivincita dell'argentina Dopo il flop a Balalaika (Tu si que vales) : Belen Rodriguez, l'argentina si è presa una personale rivincita dopo il flop di Balalaika nel programma di Canale 5 tornato in onda una settimana fa. (Tu si que vales) (Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 08:33:00 GMT)

Lavavetri - scatta il sequestro di spazzole e guadagni : via al "modello Torino" Dopo il flop di ordinanze e divieti : Inutili denunce e ordinanze in diverse città italiane: sotto la Mole i vigili scelgono la via amministrativa. Che comincia a dare frutti

Roberta Bonanno è Aretha Franklin/ Video - rivincita Dopo il flop di Emma Marrone? (Tale e quale show) : Roberta Bonanno è Aretha Franklin, la ragazza proverà a rifarsi dopo che nella prima puntata ha deluso nei panni di Emma Marrone con la canzone "Amami". (Tale e quale show)(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 09:29:00 GMT)

Antonella Elia è Cristiano Malgioglio/ Video - riuscirà a rifarsi Dopo il flop di Madonna? (Tale e quale show) : Antonella Elia è Cristiano Malgioglio, la showgirl spera di rifarsi dopo il brutto flop della prima puntata quando aveva interpretato Madonna in "Material Girl" (Tale e quale show) (Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 09:03:00 GMT)

Gerry Scotti al Tg5/ Dopo il flop di Caduta Libera rilancia : "Presto il traguardo delle 600 puntate" : Gerry Scotti gioca l'asso nella manica prendendo parte all'edizione delle 13.00 del TG5 per lanciare la nuova edizione di Caduta Libera partito ieri sera ma con un flop di ascolti(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 13:24:00 GMT)

Doria - Dopo il flop della mediazione i dipendenti bloccano la provinciale : Una trentina di lavoratori della società La Doria di Acerra, Napoli,, sta bloccando la strada provinciale davanti alla fabbrica. L'iniziativa per protestare contro l'imminente chiusura del sito ...

Disastro Napoli (Dopo il flop Roma) - l’anti-Juve forse non c’è! : Napoli sconfitto a Marassi da una super Sampdoria, la Juventus acquisisce già un vantaggio dopo sole tre partite di campionato Tutti alla ricerca dell’anti-Juve in questa stagione di Serie A. Dapprima è stato assegnato tale ‘titolo’ all’Inter, club che è partito malissimo in campionato acquisendo un bel distacco già dopo 3 giornate. Successivamente si è pensato che la Roma potesse impensierire i bianconeri, ma la ...

Calcio sul web : Dopo il doppio flop partono i primi esposti contro Dazn : Aidacon Consumatori è l?associazione diventata in queste settimane paladino della battaglia contro i disservizi televisivi. Anche ieri, domenica, centralino tempestato di lamentele da...

Ferrovie - sciopero ferrovieri SNCF confermato per il 5 ototbre Dopo flop trattative : Teleborsa, - sciopero dei Ferrovieri della compagnia francese SNCF confermato per il 5 ottobre , dopo il fallimento delle trattative per il rinnovo del contratto di lavoro, rinnovato ai dipendenti ...

Sacrificio d'amore 3 - fiction a rischio cancellazione Dopo gli ascolti flop : La terza stagione di Sacrificio d'amore potrebbe non vedere la luce su Canale 5. A poche ore dalla messa in onda dell'ultima puntata della seconda serie, ecco che per i fan della fiction con protagonista Francesco Arca, potrebbe arrivare una brutta notizia riguardante il futuro della fiction. In queste settimane, infatti, gli ascolti non sono stati per niente positivi e proprio questi potrebbero mettere a repentaglio la produzione dei nuovi ...