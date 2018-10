Dopo i 50 sì all' esame del Psa Ma i valori non sono assoluti

Galles - violentò 14enne in ambulanza : licenziato ripetè il reato poco Dopo - condannato : Una notizia di una gravità inaudita e che ha dell'indicibile si è verificata nel Galles del Sud, precisamente a Oakfield, Cwmbran, dove Alexander Hughes, un infermiere trentatreenne che lavorava a bordo delle ambulanze per i casi di emergenza, si è reso protagonista di una violenza sessuale nei confronti di una paziente di quattordici anni mentre veniva trasportata in ospedale a bordo del mezzo sanitario. A seguito di quel tremendo accaduto, ...

Desirée - l'ultimo orrore : "Stuprata dalle belve anche Dopo la morte" : Desirée violentata anche dopo la morte. È una delle ipotesi più agghiaccianti sulla 16enne abbandonata in overdose dopo lo stupro da almeno 4 spacciatori africani. Fra questi Yusif Salia, il ghanese arrestato a Foggia: l'interrogatorio previsto ieri in carcere è stato rinviato. Intanto si svolgeranno oggi pomeriggio, a Cisterna di Latina, i funerali di Desy. Da ieri la salma è stata messa a disposizione dei familiari, la mamma Barbara Mariottini ...

Cecilia Bartoli : 'Io - primadonna della lirica - riapro il Galli di Rimini Dopo 75 anni' : 'Sono stra-contenta. Riaprire un teatro è un momento storico'. Cecilia Bartoli scende dal palco dell'Amintore Galli di Rimini seguita da dieci minuti di applausi per la prima rappresentazione dopo 75 ...

Uomini e Donne news - Valentina Dallari aggiorna i fan : la ripresa Dopo il ricovero il clinica : Uomini e Donne, Valentina Dallari sempre più in forma dopo il ricovero in clinica: i complimenti dei fan e i ringraziamenti dell’ex tronista L’ultima foto postata sui social da Valentina Dallari ha decisamente rincuorato i suoi follower su Instagram. L’ex tronista di Uomini e Donne, dopo il ricovero in una clinica per disturbi alimentari, è […] L'articolo Uomini e Donne news, Valentina Dallari aggiorna i fan: la ripresa ...

Fabrizio Corona - frecciate a Ilary Blasi Dopo il Grande Fratello Vip : «Sono invaso dalle caciotte» : Fabrizio Corona continua nella polemica a distanza con Ilary Blasi dopo la furiosa lite in televisione al Grande Fratello Vip. Nelle storie di Instagram oggi l'ex re dei Paparazzi ha postato un...

Germania - il Dopo-Merkel alla Cdu : sfida tra il rivale Merz e la delfina AKK : Chi prenderà il posto di Angela Merkel alla guida della Cdu? La Merkel non intende rinunciare alla poltrona di cancelliera. La rosa dei nomi che girano finora per la leadership della Cdu sembra ...

Marotta Dopo l'addio alla Juve vicino all'Inter (RUMOURS) : Si fanno sempre più insistenti le voci che vogliono Giuseppe Marotta in procinto di annunciare il suo arrivo all'Inter. L'ormai ex amministratore delegato della Juventus ha preannunciato l'addio dopo la vittoria dei bianconeri contro il napoli e questo è stato poi ufficializzato durante l'assemblea degli azionisti di giovedì scorso dal presidente Andrea Agnelli. Il giorno dopo è stato il turno del consiglio di amministrazione del club ...

Maltempo Sardegna : riaperta la statale Nord occidentale sarda Dopo gli allagamenti : E’ stato riaperto al traffico, dopo alcune ore di interruzione, il tratto della statale 292 “Nord occidentale sarda” chiuso stamattina per il crollo di un albero nel tratto tra Massama e Nuraxinieddu, nell’Oristanese. Sul luogo, oltre ai Vigili del fuoco di Oristano e ai Carabinieri, che hanno deviato il traffico nei due centri abitati, sono intervenuti con una grossa pala meccanica anche gli operai dell’impresa che ...

Germania : Dopo 18 anni la Merkel non si ricandiderà alla guida della Cdu : A questo punto si apre la partita della successione nella prima forza politica della Germania, il cui ruolo dominante è minacciata dal declino dei partiti tradizionali e dall'avanzata dei Verdi e ...

Germania - Dopo la sconfitta in Assia Merkel rinuncia alla guida della Cdu : La cancelliera tedesca intende lasciare tra un mese la presidenza del suo partito, la Cdu, non ricandidandosi per un nuovo mandato al congresso che si terrà in dicembre. Si avvia al termine un periodo durato 18 anni. Merkel resterà però alla guida del governo ...

Real Madrid - inizia l’era Conte Dopo l’esonero di Lopetegui : ecco perchè l’allenatore è l’uomo giusto per risollevare i Blancos : Crisi senza fine in casa Real Madrid, è un momento nerissimo per i Blancos, sicuramente il più brutto degli ultimi anni. Il post Zinedine Zidane è stato drammatico, l’annuncio dell’addio dell’allenatore ha colto tutti di sorpresa poi la cessione di Cristiano Ronaldo alla Juventus ha creato più di qualche malumore. I Blancos hanno così deciso di affidarsi a Lopetegui, il contratto firmato prima dell’inizio dei ...

Uomini e Donne : Andrea Cerioli risponde alle critiche Dopo il video : Uomini e Donne: Andrea Cerioli risponde alle critiche dopo il video cancellato su Instagram Nelle ultime ore, a causa di un video postato e subito dopo cancellato da Andrea Cerioli, il web è andato completamente in delirio. Nel breve filmato, l’ex tronista di Uomini e Donne appariva in accappatoio quasi aperto mentre si atteggiava in […] L'articolo Uomini e Donne: Andrea Cerioli risponde alle critiche dopo il video proviene da Gossip e Tv.

Carlotta Mantovan torna in tv Dopo il lutto : «Senza Fabrizio vivo alla giornata - non penso al futuro» : ... 'Era una drogata, difficilmente avrebbe fatto una fine diversa' Carlotta dice di essere felice di questo nuovo ruolo di intrattenimento, dopo che per anni si è occupata di cronaca e giornalismo: '...