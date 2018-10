Dl Sicurezza | Patuanelli M5s | “Provvedimento disciplinare per chi non vota eventuale

ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 ottobre 2018) Il capogruppo del M5s al Senato, Stefano, sul decretoa firma Matteo Salvini, richiama alla disciplina di partito i senatori pentastellati Fattori, De Falco, Nugnes e Mantero: “Il miglioramento al testo che stiamo proponendo con gli emendamenti concordati con la Lega sono sufficienti per farlore a tutti i membri del nostro gruppo parlamentare e laddove si arrivasse a porre la questione di fiducia – spiega Paruanelli – difficilmente un componente del M5s potrà nonrla – e aggiunge – per chi nonla fiducia si aprirà un provvedimento“. Così non si limita la libertà del parlamentare? “Chi nonla fiducia si pone all’opposizione del governo -replica– e questo esecutivo guidato da Giuseppe Conte è comunque espressione del M5s – e ribadisce – chi non voterà la ...