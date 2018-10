Dl Sicurezza | Nugnes e De Falco M5s | “Espulsi se non votiamo fiducia? Noi coerenti al

ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 ottobre 2018) Non sembra bastare l’ultimatum del capogruppo M5s al Senato, Stefano Patuanelli, ai dissidenti pentastellati che non intendono votare il provvedimento senza le modifiche richieste e in gran parte già bocciate in Commissione. “Se verrà posta lae non la votano, sono fuori”, era stato l’avvertimento. Ma la senatrice Paola, tra le più critiche insieme alla collega Elena Fattori e a Gregorio De, insiste: “Non votai lo statuto M5s, prendo atto che viene usato contro il regolamento del Senato e contro la Costituzione. Io mi sento parte del gruppo M5s, ma se non vuole rispettare la Costituzione e il regolamento stesso di Palazzo Madama, dovrò prendere atto di una trasformazione del Movimento. Ma non dipende da me”. E sulle minacce di espulsione: “Non mi sento sotto ricatto. Laè una cosa complessa, il giudizio su un provvedimento ...