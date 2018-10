Dl sicurezza | mal di pancia M5s | sarà voto di fiducia?

Maltempo : Corrado (M5s) su crollo PoliMi - istituzioni pensino a sicurezza : Milano, 29 ott. (AdnKronos) - "Apprendiamo che il Maltempo a Milano ha determinato l'improvviso crollo di un soffitto di un'aula del Politecnico al campus Bovisa, fortunatamente senza nessun ferito, stando alle prime notizie. Il fatto che ciò sia avvenuto proprio oggi ha un suo particolare significa

Dal Tap al decreto sicurezza - i malumori interni al M5s - : Il Movimento 5 stelle affronta giorni complicati. Attivisti pugliesi bruciano le proprie tessere e il simbolo per protestare contro le scelte sul gasdotto. Al Senato, intanto, alcuni senatori ...

Maltempo Calabria - frana killer a Crotone : “Un terribile incidente che deve far riflettere sull’importanza di una cultura della sicurezza” : Quattro persone sono morte nella notte in Provincia di Crotone: tra le vittime, Massimo Marrelli, imprenditore deceduto insieme a tre suoi operai a causa di una frana nel corso di lavori di riparazione di una condotta. “L’Ugl esprime cordoglio e vicinanza per la tragedia che ha colpito la città di Crotone, dove hanno perso la vita quattro persone, tra cui l’imprenditore Massimo Marrelli. Un terribile incidente che deve far riflettere ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : esonda torrente - chiusa per motivi di sicurezza la SR355 : Per motivi di sicurezza la SR355 della Val Degano tra Rigolato e Forni Avoltri (Udine), che collega Sappada, è stata chiusa per l’esondazione di un torrente provocata dall’ondata di Maltempo in corso in Friuli. Numerosi gli interventi in corso in zona da parte dei Vigili del Fuoco di Udine e della Protezione civile regionale. A Ovaro il torrente attraversato dalla SR355 si è ingrossato e sta erodendo una spalla del ponte. Alcune ...

Ragazza si rifà il seno a 22 anni : le protesi la infettano/ "Corpo intossicato - maledetta insicurezza" : Ragazza si rifà il seno a 22 anni, ma le protesi la infettano: caso choc per la giovane Annapaola, "corpo intossicato, maledetta insicurezza". Ecco cosa è successo(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 20:13:00 GMT)

Maltempo Calabria - la Protezione Civile : “Prima la messa in sicurezza - poi la conta dei danni” : “Prima dobbiamo cercare i dispersi e mettere in sicurezza i luoghi colpiti dall’alluvione per garantire l’incolumità delle persone che ci vivono e poi cominceremo la conta dei danni, che sono comunque, posso anticiparlo, molto ingenti”. Lo dice all’ANSA il Capo della Protezione Civile calabrese, Carlo Tansi, rispondendo alla domanda su una possibile quantificazione dei danni provocati dall’alluvione che ha ...

Daspo negli ospedali nel Dl sicurezza - i medici contrari : «Abbiamo dovere di aiutare chi sta male» : 'Non possiamo tradire la Costituzione' . I medici italiani bocciano il cosiddetto ' Daspo urbano ' per gli ospedali , introdotto dal Dl Sicurezza , firmato oggi dal presidente della Repubblica Sergio ...

Cybersicurezza - male primo semestre 2018 : ANSA, - ROMA, 4 OTT - Una crescita dei cyber attacchi del 31% rispetto al semestre precedente, 730 attacchi gravi registrati e analizzati. Sono i dati della nuova edizione del Rapporto Clusit, ...

Decreto sicurezza come le leggi razziali - Salvini : ‘Questi non sono normali’ : Domenica 30 settembre il settimanale L’Espresso, diretto da Marco Damilano, esce nelle edicole con una copertina che sta gia' facendo discutere. La prima pagina riproduce, infatti, quella de La difesa della razza, rivista diretta da Telesio Interlandi durante il Ventennio fascista e fondata nel 1938, in corrispondenza con il varo delle leggi razziali da parte del Regime. In pratica, l’intento palese del settimanale del Gruppo Espresso è quello ...

Sales : 'Salvini tutela male sicurezza - la sua politica sui migranti favorisce terrorismo' : Nella serata di ieri 22 settembre alla Festa del Lavoro organizzata da Articolo Uno-MDP a Roma, allo stesso dibattito a cui è intervenuto Pietro Grasso [VIDEO], ha parlato anche Isaia Sales, docente di Storia delle mafie, saggista da sempre impegnato sui temi della legalita', ex parlamentare del PDS ed ex sottosegretario nel primo Governo Prodi. Nel corso della serata Sales ha fatto delle forti critiche all'attuale Governo e in particolare a ...

Maltempo Bolzano : lavori per la sicurezza della val di Fosse : Il Maltempo del 4 agosto dell’anno scorso ha provocato grossi danni al Rio Grava in val di Fosse nel territorio comunale di Senales. Sui prati dell’alpe di Graf e all’interno di ampi tratti del letto del torrente si sono depositati 25.000 metri cubi di materiale. La presa d’acqua della centrale idroelettrica della malga Casera di Fuori è stata completamente distrutta, e sulla strada comunale della val di Fosse sono state danneggiate le strutture ...

Messa in sicurezza territorio dopo danni da maltempo nel Vibonese - interrogazione Ferro : ... ma alla irresponsabilità di una politica che continua a non investire nella realizzazione e nella manutenzione di quelle opere di prevenzione del dissesto idrogeologico indispensabili per garantire ...