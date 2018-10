ilfattoquotidiano

: Dl Sicurezza, Fraccaro taglia corto: “Fiducia? Non so se ci sarà”. E Gasparri (FI): “Non faremo da stampella a magg… - Cascavel47 : Dl Sicurezza, Fraccaro taglia corto: “Fiducia? Non so se ci sarà”. E Gasparri (FI): “Non faremo da stampella a magg… - MPenikas : FQ: Dl Sicurezza, Fraccaro taglia corto: “Fiducia? Non so se ci sarà”. E Gasparri (FI): “Non faremo da stampella a… -

(Di martedì 30 ottobre 2018) “Chi nel M5s non voterà la possibile fiducia sul decretosarà espulso, come anticipato dal capogruppo Stefano Patuanelli? Non so nemmeno se ci sarà la fiducia”. Cosìil ministro per i rapporti con il Parlamento, Riccardo, dopo un passaggio in commissione Affari costituzionali, dove si continua a votare il provvedimento rivendicato e voluto dal leader leghista Matteo Salvini. Di fronte alle critiche di alcuni senatori pentastellati, da Elena Fattori a Paola Nugnes, fino a Gregorio De Falco e Matteo Mantero, rispetto ai quali è arrivato l’ultimatum dei vertici con un richiamo all’ordine,ha poi replicato: “Non ci sono dissidenti, solo parlamentari”. Eppure la tensione nel gruppo resta. I numeri per il provvedimento non sembrano a rischio, dato che (anche nel caso i quattro dissidenti M5s confermino di non voler ...