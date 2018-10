Dl sicurezza | Conte mette in riga i grillini | Rispettare il contratto di

Governo - allarme decreto sicurezza : verso ipotesi voto di fiducia | Conte : serve sintesi politica e responsabilità : Il decreto legge sicurezza "si espone a un dibattito in aula e quindi ci possono essere delle osservazioni critiche che sono benvenute, ma poi ci deve essere un momento di sintesi politica e tutti ...

Corte Conti : 'I margini di sicurezza del debito sono molto contenuti' : ... circa 400 miliardi, , la minaccia di innescare un circolo vizioso tra costo e incidenza del debito, con ripercussioni sull'economia reale, è sempre presente'. ore 12.30 Juncker: 'L'incontro con Fico ...

Stretta su richiedenti asilo - ma non solo. Ecco i contenuti del dl sicurezza : Previsto anche il Daspo negli ospedali con l'allontanamento forzato di chi aggredirà o impedirà il lavoro di medici e infermieri -

Dl sicurezza - Mattarella firma il decreto Salvini e invia una lettera al premier Conte : “Rispettare obblighi Carta” : Ieri l’incontro, oggi la conferma, la firma sul decreto e un messaggio al presidente del Consiglio: “Gli obblighi della Costituzione vanno rispettati”. È questo il senso della lettera inviata dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella Contestualmente alla firma sul decreto Sicurezza. A darne notizia è stata una nota ufficiale del Quirinale. Il testo della missiva è molto chiaro. Eccolo, testualmente: “Signor ...

