Dl Genova | il Pd urla “onestà” contro M5S | «Avete nascosto  il condono di Ischia»

Dl Genova - il Pd urla “onestà” in Aula contro M5S : «Avete nascosto il condono di Ischia» : L'attacco dei dem al Movimento 5 stelle durante l'esame in Aula della Camera del decreto Genova, che contiene anche alcune norme relative al condono edilizio nell'isola di Ischia per le case compromesse dal terremoto. Toninelli assente in Aula

Genova - fischi e urla al corteo di sfollati e commercianti verso i politici : “Apriteci le strade - vogliamo risposte” : C’è stato anche qualche fischio stamattina in piazza De Ferrari quando il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, e il sindaco di Genova, Marco Bucci, sono arrivati nella sede della Regione per incontrare una delegazione di manifestanti. Non si è trattato di una vera e propria contestazione ma di un segnale di insofferenza da parte degli abitanti e dei commercianti della Valpolcevera che aspettano risposte concrete e tempi certi, ...

Genova - fischi e urla : «Risposte - non elemosine» Toti : spero decreto sia scritto col cervello Video | Foto : fischi e contestazioni alla marcia dei Comitati. Il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli: «Siamo qui per ascoltare». Il governatore della Regione Liguria: «Speriamo che il decreto sia a prova di ricorsi»

Genova tra fischi e urla : "Risposte - non elemosina" : "Lavoro, strade, sanità". Questo lo slogan cantato a squarciagola stamattina dalle 5 mila persone che hanno partecipato, per le vie di Genova, alla manifestazione promossa dai residenti della Valpolcevera per chiedere a istituzioni locali e governo nuove e urgenti misure in favore della valle, spaccata in due dal crollo di ponte Morandi dello scorso 14 agosto. Il corteo si è svolto in contemporanea con l'incontro bilaterale tra il commissario ...

Genova - fischi e urla : «Risposte - non elemosine». Toti : spero decreto sia scritto col cervello Video | Foto : fischi e contestazioni alla marcia dei Comitati. Il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli: «Siamo qui per ascoltare». Il governatore della Regione Liguria: «Speriamo che il decreto sia a prova di ricorsi»

Genova - fischi e urla : «Risposte - non elemosine». Toti : il decreto sia scritto col cervello Video| Live |Foto : fischi e contestazioni alla marcia dei Comitati. Il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli: «Siamo qui per ascoltare»