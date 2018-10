Dl Genova | il Pd contro i 5 Stelle | Onestà! E il condono?

Dl Genova - Pd grida «onestà» contro M5S : «Avete nascosto il condono di Ischia» : Caos alla Camera sul dl Genova. «Con questo decreto legge il M5S sta buttando in mare la parola 'onestà'; resta solo l'ipocrisia e la disonestà che state facendo...

Liguria devastata dal maltempo : chiuso l'aeroporto di Genova - tra gli yacht schiantati contro la costa anche quello dei Berlusconi : La Liguria è flagellata dal maltempo. Mareggiate, vento e pioggia stanno creando danni e disagi in tutta la regione. Nella notte tutti i porti liguri sono stati chiusi a causa delle onde che nella nottata hanno raggiunto anche i 10 metri d'altezza. Al porto privato di Rapallo danneggiata una serie di super yacht. Dopo il crollo di parte della diga, varie imbarcazioni hanno rotto gli ormeggi e spinte dal mare e dal vento si sono schiantate ...

PONTE MORANDI - DECRETO Genova VERSO IL RUSH FINALE/ Ultime notizie : scontro Toti-Toninelli su ricostruzione : PONTE MORANDI, DECRETO GENOVA: VERSO il RUSH FINALE. L'esame del testo VERSO la Camera, oggi l'incontro tra Bucci e Cantone su rischio infiltrazioni mafiose nei cantieri.(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 11:01:00 GMT)

Ponte Morandi - decreto Genova al rush finale/ Ultime notizie - incontro Bucci-Cantone su tema norme antimafia : Ponte Morandi, decreto Genova: verso il rush finale. L'esame del testo verso la Camera, oggi l'incontro tra Bucci e Cantone su rischio infiltrazioni mafiose nei cantieri.(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 10:00:00 GMT)

Dl Genova - Lega : presenteremo norma contro abusi edilizi Ischia : Roma, 19 ott., askanews, - 'Siamo sicuri che i gli amici dei 5Stelle appoggeranno il nostro emendamento che evita regali a migliaia di abusi edilizi commessi a Ischia'. Così il capogruppo Riccardo ...

Decreto Genova - dalla Regione Abruzzo forte opposizione contro scippo soldi Masterplan : L'Aquila - Parlamentari, consiglieri regionali, sindaci, amministratori e cittadini abruzzesi hanno risposto all'invito rivolto nei giorni scorsi dal Presidente della Regione, Giovanni Lolli, rendendo gremita, questa mattina, la sala Auditorium di Palazzo Silone, per manifestare la loro attenzione su quello che è ormai conosciuto come il caso "Masterplan Abruzzo – messa in sicurezza A24 e A25". All'ordine del giorno ...

Italia-Ucraina - a Genova cori contro il presidente genoano Preziosi : Genoa nel caos dopo la decisione del patron Preziosi di esonerare mister Ballardini e riportare in panchina Juric “Noi non siamo giochi Preziosi“, intonano i tifosi del Genoa sugli spalti dello stadio Ferraris, accorsi in occasione dell’incontro tra Italia ed Ucraina. I tifosi del Grifone non hanno digerito l’allontanamento di mister Ballardini, il quale è stato esonerato nonostante una classifica ottima. Al suo ...

Genova - il comitato degli sfollati contro il decreto del governo : 'Sì ad Autostrade per rifare il ponte' : E sul Dl Genova ribadiscono che non sono presenti 'le misure chieste dal sindaco. Non ci sono sicurezze'. Intanto è rrivato il via libera dei tecnici per il rientro per poche ore nelle proprie ...

Crollo Ponte Genova - l’ok dai tecnici per i ‘traslochi degli sfollati’ : “Il rientro sarà una corsa contro il tempo” : E’ stato effettuato un sopralluogo tecnico questo pomeriggio in via Porro di VVf e protezione civile con i referenti di ogni condominio della zona rossa e alla ditta che con i montacarichi coadiuverà il rientro temporaneo degli abitanti negli edifici sfollati. Ogni famiglia avrà a disposizione due ore con accessi di due persone per nucleo familiare in contemporanea per sei appartamenti alla volta. “Contiamo di terminare in 30-35 ...

Genova - sfollati in corteo : "Toninelli - basta bugie"/ Video ponte Morandi : 1000 in piazza - cori contro Toti : Crollo ponte Morandi, ultime notizie da Genova: Toninelli "non criticate Decreto, fatto col cuore". Video, Valpolcevera in piazza: "no elemosine", fischiati Toti e Bucci(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 18:22:00 GMT)