Dissesto idrogeologico in Campania | assolto ex governatore Bassolino

Alluvione nel catanese - geologi : “è necessario istituire presìdi territoriali per fronteggiare il Dissesto idrogeologico” : “Il nubifragio che si è abbattuto sulla zona del catanese e siracusano ha evidenziato tutte le criticità di un territorio da troppo tempo trascurato e maltrattato”. Con queste parole Antonio Alba, consigliere nazionale geologi ha espresso la sua preoccupazione in seguito agli eventi metereologici avvenuti nella notte del 18 ottobre, che hanno visto ampie aree inondate dall’acqua sin dalle prime ore del mattino, con gravi disagi alla ...

La mappa nazionale e il rapporto sul Dissesto idrogeologico : due strumenti per conoscere meglio il territorio e prevenire i rischi : Esiste, ed è stata aggiornata dall’ISPRA, la mappa nazionale del dissesto idrogeologico sulla base dei dati forniti dalle Autorità di Bacino Distrettuali. L’Istituto la descrive all’interno dell’omonimo rapporto pubblicato a luglio, fornendo il quadro di riferimento sulla pericolosità per frane e alluvioni dell’intero territorio nazionale e sugli indicatori di rischi o relativi a popolazione, famiglie, edifici, imprese e beni culturali. La frana ...

Roma Capitale in prima linea contro il Dissesto idrogeologico : “In rappresentanza della Sindaca, ho partecipato a una riunione convocata al Municipio X per discutere delle azioni intraprese dall’Amministrazione riguardo

Municipio X - Dissesto idrogeologico : uno studio per contrastarlo : Roma – Per tutelare il territorio bisogna conoscerlo. È questo il concetto che ha animato la seduta del Consiglio straordinario del Municipio X che si è tenuto questa mattina nell’Aula consiliare Massimo Di Somma. All’esame dell’Aula il “Dissesto idrogeologico nel Municipio X”. Un tema particolarmente sentito nel territorio e per gli eventi atmosferici che negli ultimi anni hanno flagellato l’area e per le particolari peculiarità che lo ...