Disponibile iOS 12 1 per iPad e iPhone

Gravi malattie infiammatorie croniche : Disponibile da oggi il biosimilare : Amgen annuncia il lancio in Europa, Italia compresa, di AMGEVITA®, il primo biosimilare di adalimumab a ricevere l’approvazione dalla Commissione Europea (CE) per il trattamento negli adulti di Gravi malattie infiammatorie croniche tra cui: artrite reumatoide da moderata a severa; artrite psoriasica; spondilite anchilosante (SA) attiva grave; malattia di Crohn da moderata a severa e colite ulcerosa da moderata a severa. AMGEVITA® è anche ...

L’app Amazon Alexa Disponibile ufficialmente anche per iOS : Ne avevamo parlato proprio in stamattina, riguardo il rilascio dell’applicazione ufficiale di Alexa per Android sul Play Store e vi avevamo detto che sarebbe stata solo questione di giorni affinché avremmo visto l’app presente anche leggi di più...

Alexa Disponibile per Android ed iOS : La domotica secondo Amazon è realtà : Con l’arrivo dei dispositivi Echo il 30 ottobre, ora anche l’assistente volale e le sue app per Android ed iOS, Alexa, sono disponibili in Italia. Controllo vocale, domotica, musica, video chiamate tutto a basso costo con Amazon Alexa disponibile per Android ed iOS: La domotica secondo Amazon è realtà Amazon insieme ai nuovi dispositivi Echo, lancia […]

Red Dead Redemption 2 : Disponibile la Companion App su Android e iOS : In concomitanza con il lancio di Red Dead Redemption II fissato per oggi, è ufficialmente Disponibile sui Play Store e App Store la Companion App del gioco, a seguire tutti i dettagli. Red Dead Redemption 2: Scarica la Companion App GRATIS Grazie alla Companion App di Red Dead Redemption 2, potete tenere sotto controllo i progressi di gioco sia su Xbox One che Playstation 4, consultando la mappa in tempo reale e tutte le ...

Fallout : New California : l'ambizioso fan prequel di Fallout : New Vegas è Disponibile al download : I fan di Fallout saranno sicuramente in attesa di Fallout 76 (avete letto il nostro articolo con tutti i dettagli?), tuttavia ecco qualcosa di speciale per voi. Radian-Helix Media ha appena pubblicato il suo enorme fan prequel di Fallout New Vegas, Fallout New California. Come riporta DSOGaming, questa mod aggiunge una nuova storia attorno a un nuovo personaggio, un residente del Vault 18, che intraprende un viaggio attraverso le terre desolate ...

Disponibile iOS 12.0.1 : Risolti problemi Wifi e Ricarica a schermo spento : Apple inizia la fase di rilascio di iOS 12.0.1 che andrebbe a risolvere diversi problemi tra cui i noti di Wifi in gestione della doppia banda e quello della Ricarica con cavo che non va a buon fine se il display è in spento Disponibile iOS 12.0.1: Risolti problemi Wifi e Ricarica a schermo spento […]

Disponibile l’aggiornamento iOS 12.0.1 - Apple corregge i bug : Apple ha diffuso l’aggiornamento iOS 12.0.1 che va a correggere alcuni bug come soprattutto quello relativo alla batteria di iPhone Xs tramite cavo lightning oltre che un altro importante problema che affliggeva il wi-fi sempre sui nuovi smartphone. Sono stati sistemati anche particolari e dettagli minori. Facciamo una panoramica di tutto ciò che ci si può attendere dall’update. Il problema della batteria Come segnalato da numerosi utenti, il ...

Google Maps è finalmente Disponibile con Apple CarPlay grazie ad iOS 12 : L’aggiornamento ad iOS 12 da parte di Apple ha introdotto tante novità e tanti benefici per i suoi utenti. Anche gli automobilisti potranno usufruire di una nuova feature introdotta in quest’ultimo aggiornamento. Apple infatti ha aggiunto al suo servizio di infotainment per auto CarPlay, il supporto per le app di navigazione di terze parti e al momento la prima al cogliere la palla al balzo è stata Google. Un momento che in tanti ...

iOS12 Disponibile da oggi - ecco come installarlo : Al via la distribuzione del nuovo sistema operativo mobile della Mela: i modelli compatibili, i metodi per scaricarlo e altri consigli utili