Disciplina di bilancio | spese sociali di cittadinanza | piena occupazione Il triangolo

(Di martedì 30 ottobre 2018) In presenza di cambi fissi, solo la politica dideve essere utilizzata nella ricerca dell'equilibrio interno, e ciò a condizione che esista una certa mobilità di capitali. La politica monetaria perde l'autonomia in regime di cambi fissi, poiché la variazione delle riserve di cambio annulla il movimento iniziale della massa monetaria. Questo risultato è chiamato "dell'incompatibilità".Un paese non può conoscere simultaneamente la fissità del tasso di cambio, la mobilità dei capitali e l'efficacia della sua politica monetaria. Solo due di queste tre caratteristiche sono compatibili. La politica monetaria può, dunque, ritrovare la sua efficacia se i paesi rinunciano sia alla stabilità del tasso di cambio, sia alla libera circolazione dei capitali.Applicando il "dell'incompatibilità" ...