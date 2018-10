Discarica abusiva sequestrata a Lamezia

Arluno - i carabnieri del Noe di Milano sequestrano un capannone adibito a Discarica abusiva : Proseguono le attività di prevenzione del fenomeno degli incendi di rifiuti attraverso la ricerca ed il sequestro di capannoni adibiti a discarica abusiva nel territorio. Il Noe di Milano e i carabinieri della compagnia di Legnano hanno individuato un capannone in uso ad un’azienda operante nel campo della logistica completamente saturo di rifiuti speciali. I carabinieri di Arluno hanno raccolto le lamentele di alcuni cittadini della zona che ...

Milano : sequestrato ad Arluno capannone trasformato in Discarica abusiva : Milano , 26 ott. (AdnKronos) - I carabinieri hanno sequestrato ad Arluno , Comune a pochi chilometri da Milano , un capannone di proprietà di un’azienda attiva nel settore della logistica completamente riempito di rifiuti speciali. Dopo le segnalazioni di alcuni abitanti della zona, che lamentavano il

Sequestrata Discarica abusiva : I carabinieri del Noe di Reggio Calabria hanno sequestrato in via d'urgenza una vasta area in località Mirabella di Vito Inferiore, a Reggio. Su un terreno di 1500 metri quadrati erano abbandonati ...