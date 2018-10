Direttore dell' ENAC Quaranta visita l' Aeroporto di Bergamo Presentato piano sviluppo

Morti per amianto - a Milano assolto ex Direttore generale dell’Atm : È stato assolto con formula piena Elio Gambini, ex dg dell’Atm, unico imputato nel processo per omicidio colposo e con al centro la morte, tra il 2009 e il 2015, di 6 lavoratori della municipalizzata e per le lesioni provocate ad altri due dipendenti, esposti ad amianto nei tunnel della metropolitana e nei depositi per il ricovero notturno dei mezzi di superficie. Lo ha deciso il Tribunale di Milano questa mattina, in linea con l’orientamento ...

Lutto nel mondo del giornalismo : morto Trossero - ex Direttore dell'Eco del Chisone : Cordoglio in città per la scomparsa di Pier Giovanni Trossero, ex direttore del settimanale 'L'Eco del Chisone'. È mancato nella notte di lunedì 22 ottobre dopo una breve malattia, aveva 73 anni. Per ...

Facebook - l’ex vicepremier britannico Nick Clegg è stato nominato nuovo Direttore della comunicazione : L’ex vicepremier britannico Nick Clegg è il nuovo direttore degli affari globali e della comunicazione di Facebook. Una nomina che ha colto tutti di sorpresa e che arriva in un momento difficile per il social network di Mark Zuckerberg, che si trova ad affrontare un crescente numero di problemi sulla protezione dei dati, oltre alla minaccia di maggiori regole da parte dei governi. Classe 1967, Clegg non è stato solo ex vice primo ministro ...

Pietro Campiglia - originario di Montesano sulla Marcellana - è il nuovo Direttore della Facoltà di Farmacia a Salerno : Un prestigioso traguardo per Campiglia, laureato in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche che dal 2005 ha ricoperto il ruolo di Ricercatore presso il Dipartimento di Scienza Farmaceutiche a Salerno. ...

Monza - Pietro Benvenuti nuovo Direttore generale dell'Autodromo : Livornese, laureato in Economia e Scienze Politiche, il nuovo direttore del simbolo italiano della Formula 1, ha sempre lavorato nell'ambito degli sport motoristici. direttore marketing del Misano ...

Ponte Morandi - ad e Direttore delle operazioni davanti ai commissari. “Non conosciamo cause del disastro” : Una strategia ultradifensiva, un muro di risposte non date per cercare di evitare qualsiasi assunzione di responsabilità e cercare di guadagnare tempo. È questo il filone che, secondo quanto scrive Repubblica che ha avuto accesso ai verbali, ha caratterizzato le testimonianze davanti alla commissione d’inchiesta del ministero delle Infrastrutture dell’amministratore delegato di Autostrade spa, Giovanni Castellucci, e del direttore ...

Volley - Superlega 2018-2019 : i migliori italiani della prima giornata. Zaytsev mostruoso - macchina Juantorena - Giannelli Direttore : Nel weekend si è disputata la prima giornata della Superlega 2018-2019, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Di seguito i voti agli italiani che si sono messi maggiormente in luce durante questo fine settimana. IVAN Zaytsev: 9. Lo Zar si è letteralmente scatenato alla prima uscita da opposto in campionato dopo addirittura due anni dall’ultima volta. Show strepitoso con la casacca di Modena, davanti ai 4800 spettatori del Pala ...

Nazionale Sarda Calcio - Vittorio Sanna sarà il Direttore generale della squadra : Vittorio Sanna ha ricevuto dalla Federatzione Isport Natzionale Sardu l'incarico di direttore generale della squadra in vista dei prossimi campionati europei CONIFA Federatzione Isport Natzionale ...

Nazionale Sarda Calcio – Vittorio Sanna sarà il Direttore generale della squadra : Vittorio Sanna ha ricevuto dalla Federatzione Isport Natzionale Sardu l’incarico di direttore generale della squadra in vista dei prossimi campionati europei CONIFA Federatzione Isport Natzionale Sardu ha conferito l’incarico di direttore generale (in sardo Maistru de Bòcia) della Nazionale Sarda di Calcio a Vittorio Sanna in vista dei prossimi campionati europei CONIFA che si svolgeranno ad Artsakh nel 2019. “Siamo molto ...

Il Direttore della Mercedes porta la moglie in pista - ma lei non gradisce le sue 'follie' : Doveva essere una sfida in famiglia e per poco non si è trasformata in una lite. Toto Wolff e la moglie, Susie Stoddart, si sono alternati al volante della potente Mercedes-AMG GT R sul circuito ...

Van Basten lascia l'incarico di Direttore dell'Area Sviluppo Tecnico della FIFA : 'Ho bisogno di tempo per la famiglia' : Poco più di due anni trascorsi al servizio della FIFA , ma adesso l'avventura di Marco Van Basten all'interno del principale organismo calcistico mondiale è giunta al capolinea. L'ex attaccante del ...

FIFA - Van Basten lascia l’incarico da Direttore dello Sviluppo Tecnico : L'olandese ex Milan conclude dopo due anni la propria esperienza come Direttore dello Sviluppo Tecnico per stare più vicino alla famiglia. L'articolo FIFA, Van Basten lascia l’incarico da Direttore dello Sviluppo Tecnico è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Coro della Cappella Sistina - il Papa licenzia il Direttore dopo l’indagine per riciclaggio - truffa e peculato : Papa Francesco ha licenziato il direttore della Cappella Musicale Pontificia Sistina, monsignor Massimo Palombella. Bergoglio ha deciso che il 14 ottobre 2018 il salesiano dirigerà per l’ultima volta il Coro in occasione della messa delle canonizzazioni che si celebrerà in piazza San Pietro, durante la quale saranno proclamati santi anche Paolo VI e Oscar Arnulfo Romero. Una decisione frutto di una contrattazione durata alcune settimane. ...

Portogallo - salta il Direttore della tv pubblica per un post che allude a Ronaldo : TORINO - Terremoto nella tv pubblica portoghese. Paulo Dentinho ha lasciato la direzione dell'informazione di RTP dopo le polemiche che lo hanno travolto a causa di un post su Facebook. Il tema era la ...