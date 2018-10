Diletta Leotta | quella foto con la mamma che scatena gli hater | Fatte di cera

Chi è Ofelia Castorina - la mamma di Diletta Leotta : Ofelia Castorina è la mamma (bellissima) di Diletta Leotta. Stessi capelli biondi, stesso sorriso e stesso sguardo magnetico: Ofelia e Diletta sono due gocce d’acqua. Buon sangue non mente e la giornalista di Sky ha ereditato tutta la sua bellezza dalla mamma. Elegante e affascinante, la signora Ofelia negli ultimi anni è diventata molto popolare su Instagram, grazie soprattutto alle foto postate dalla Leotta e alla grande somiglianza fra ...

Diletta Leotta sexy alla lezione di danza : "Sono proprio negata" : Diletta Leotta lascia il calcio e si dà alla danza. La conduttrice di Dazn ha messo temporaneamente da parte il pallone per seguire una lezione di danza in compagnia di alcune amiche e ha raccontato ...

Diletta Leotta fermata dalla febbre - la giornalista è sexy anche nella FOTO con il termometro! : Niente ferma Diletta Leotta, tranne la febbre! La giornalista catanese condivide sui social uno scatto in cui nonostante il malessere fisico è meravigliosa Diletta Leotta nel tran tran dei suoi mille impegni quotidiani è “fermata” da un piccolo imprevisto. La bellissima giornalista catanese ha reso noto sui social di avere in queste ore la febbre alta ed ha pubblicato uno scatto in cui si mostra a casa con un termometro in ...

Diletta Gol - dal 20 ottobre il primo show sul calcio di DAZN Italia condotto da Diletta Leotta : Diletta Gol è il primo show originale di DAZN Italia condotto da Diletta Leotta, in onda a partire dal 20 ottobre al termine dell'anticipo di Serie A trasmesso in esclusiva

Meglio la Leotta o la D’Amico? Chiambretti non ha dubbi : “non ho mai visto Diletta parlare di calcio” : Diletta Leotta e Ilaria D’Amico a confronto: Piero Chiambretti parla delle due giornaliste sportive e non ha dubbi sulle loro capacità lavorative “Ho un’amicizia ormai trentennale con Ilaria D’Amico che considero la signora del calcio. Tra le nuove leve, Giorgia Rossi, che mi piacerebbe avere nel programma, mi sembra all’altezza di Ilaria e potrebbero fare insieme la mora e la bionda. Quindi loro sopra a tutte. Poi c’è la ...

Diletta Leotta sempre più al centro di Dazn : nasce ‘Diletta Gol’ : Diletta Leotta conduce da sabato 20 ottobre ‘Diletta Gol’, il nuovo format di Dazn sarà presentato dalla presentatrice catanese Arriva il nuovo format di Dazn tutto dedicato alla Serie A ed a Diletta Leotta. Non a caso il nuovo programma televisivo, che andrà in onda ogni sabato sera dopo l’anticipo di campionato, si chiamerà ‘Diletta Gol’. La trasmissione sarà dunque condotta dalla 26enne catanese ed avrà un ...