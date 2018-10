Di Maio | «Pil colpa del Pd» Calenda | «Colpa mia e di mia zia»

Pil - Bellanova a Di Maio : 'Indecente scaricabarile' : ... 'C'è chi preferisce scaricare le responsabilità sugli altri, è lo sport preferito del governo gialloverde ed è stato lo sport preferito del Movimento 5Stelle in questi anni e in campagna elettorale'.

Luigi Di Maio : 'Con la manovra del popolo tornerà a crescere il Pil ma anche la felicità dei cittadini' : 'felicità, un bicchiere di vino e un panino è la felicità' cantava Al Bano Carrisi in coppia con Romina Power in una hit campione di incassi degli anni '80. E forse, parlando oggi a margine dell'...

Pil - Renzi a Salvini e Di Maio : "Fermatevi o sarà recessione " : "Per la prima volta il Pil é fermo dopo4 anni, la politica suicida del governo sta bloccando l'Italia, Salvini e Di Maio fermatevi!". Così Matteo Renzi in diretta Fb. "Fate una proposta alternativa di manovra, riducete il deficit, quota 100 e reddito ...

Pil - Di Maio : risultato 2018 dipende dalla manovra del Pd : Roma, 30 ott., askanews, - 'È bene che tutti sappiate che il risultato del 2018 dipende dalla manovra approvata a dicembre 2017, che è targata Partito Democratico. Tutti sanno che la nostra manovra ...

Di Maio : "Il Pil? Con la manovra del popolo si riprenderà come la felicità dei cittadini" : "Restiamo uniti" ha detto Luigi Di Maio, incitando i suoi uomini a formare una sorta di "testuggine" per arginare gli attacchi degli avversari. Il vice premier si è rivolto alle "sue truppe" dicendo "...

Pil fermo - Di Maio : “È colpa del Pd - con la nostra manovra tornerà felicità italiani” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, commenta lo stop alla crescita italiana dando la colpa al precedente governo e quindi al Pd: "Il risultato del 2018 dipende dalla manovra approvata a dicembre 2017, targata Pd. La nostra manovra deve ancora essere approvata e non può aver avuto nessun effetto sul rallentamento in atto. Con la manovra del popolo vedrete che non solo il Pil si riprenderà, ma anche la felicità degli italiani".Continua ...

Di Maio e Salvini : Pil colpa governo Pd : 15.15 "Vedrete che con la Manovra del popolo non solo il Pil si riprenderà, ma anche la felicità degli italiani". Così il vicepremier, Di Maio, sui dati sul Pil. "Il risultato del 2018 dipende dalla Manovra approvata nel 2017 e targata Pd. La nostra deve ancora essere approvata,non può aver avuto alcun effetto". L'altro vicepremier Salvini: "Se il Pil rallenta è perché quelli di prima ubbidivano a Bruxelles"."Il Pd e Renzi hanno governato per ...

Di Maio : "Con la manovra del popolo non si riprenderà solo il Pil ma anche la felicità dei cittadini" : "Vedrete che con la 'manovra del popolo' non solo il Pil ma la felicità dei cittadini si riprenderà", con queste parole Luigi Di Maio ha commentato i dati Istat sul prodotto interno lordo dell'Italia. Si tratta di numeri non proprio confortanti: i dati, infatti, attestano lo stallo dell'economia italiana, contrariamente alle previsioni degli analisti che si aspettavano +0,2%. Ma il vicepremier è sicuro che con la manovra ...

Pil : Di Maio - con manovra si riprenderà : 'Purtroppo dal punto di vista internazionale c'è stata una serie di fattori che incidono sulla congiuntura economica generale. Ma vedrete che con la 'manovra del popolo' non solo il Pil ma la felicità ...

Manovra - Di Maio : “Bocciatura dall’Ue? Non rivedremo i termini. Pil del 2019 all’1 - 5% è stima di crescita corretta” : “Non rivedremo i termini della Manovra, perché la stima di crescita è esatta. Non ci sono troppe spese, ci sono tanti tagli alle cose inutili”. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, parlando con i giornalisti fuori dal Mise. “Credo che il giudizio dell’Europa sia stato ampiamente anticipato dai commissari nelle loro dichiarazioni – ha aggiunto – ci siederemo al tavolo con loro e ...

Conte : "Debito/Pil giù in tre anni". Di Maio cauto : "Per il 2020 e 2021 si vedrà" : 12.35 - Il vicepremier Luigi Di Maio è intervenuto stamattina sui lavori in corso in queste ore a Palazzo Chigi, confermando di fatto le parole del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ma preferendo non esprimersi sulle cifre emerse in mattinata sul rapporto debito/Pil per i prossimi tre anni.Di Maio si è limitato a confermare il 2,4% per il 2019, che è la cifra su cui si è trovato l'accordo, ma sui due anni successivi preferisce andarci ...

Di Maio - siamo convinti che Pil crescerà : ANSA, - ROMA, 06 OTT - "Le previsioni non si fanno sui se. Noi siamo convinti che quello sarà il tasso di crescita e con quella crescita riusciremo a ripagare il debito e abbassare il deficit". Così ...

Di Maio : deficit/pil 2 - 4% non è sfida Ue : 17.08 "Portare il rapporto deficit/Pil al 2,4%", ha detto il vicepremier Di Maio a Fanpage, "non è una sfida con l'Europa e non è uno sfizio, è semplicemente il numero che serviva per la "manovra del popolo". Serve"per il superamento della legge Fornero, il reddito di cittadinanza, la pensione di cittadinanza e i rimborsi ai truffati delle banche". Di Maio spiega poi la soluzione trovata per attribuire il reddito di cittadinanza:sarà dato ...