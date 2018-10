Di Maio | Nessun condono per Ischia

Nessuna penale - Di Maio ha mentito. E Conte gli fa scudo : "È colpa mia" : Roma - Conte cerca di mettere una toppa sulla Tap. Luigi Di Maio inciampa sul gasdotto e rischia di saltare in aria ma a salvarlo accorre il premier Giuseppe Conte. 'Se colpa deve esserci attribuitela ...

Vertice con Di Maio su manovra - Salvini : 'nessuna banca sarà in difficoltà' : "Abbiamo parlato di economia, manovra, conti pubblici. Nessuna banca sarà in difficoltà, siamo positivi e lavoriamo come Lega e M5stelle in sintonia per la crescita e il cambiamento del paese, come prevede il contratto ...

Manovra - vertice Salvini-Di Maio : “nessuna banca in crisi”/ Ultime notizie - scudo Lega-M5s : “sistema solido” : Manovra 2019, vertice Salvini-Di Maio a Palazzo Chigi: "nessuna banca in crisi". Ultime notizie, Governo Lega-M5s fa scudo: "sistema solido". Le critiche di Cottarelli(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 19:35:00 GMT)

Salvini vede Di Maio 'Nessuna banca andrà in difficoltà. Non abbiamo parlato di Rai' : Lo ha detto il viceministro dell'economia Massimo Garavaglia a 'L'intervistà di Maria Latella su SkyTg24. Che ha aggiunto: Come sempre basta spiegarsi: c'è tanta carne al fuoco e poco tempo per tutti ...

Salvini e Di Maio - vertice sulla manovra : «Nessuna banca sarà in difficoltà» : I leader di Lega e 5 Stelle si sono incontrati a Palazzo Chigi: «Non abbiamo parlato di Rai, su quello decidono Salini e Foa»

Tria sconfessa Di Maio : 'Draghi ha ragione - così spread è dannoso'. Moavero : 'nessuna Italexit' : Critico contro il vicepremier anche presidente della ConfindusTria Boccia: 'Ha salvato l'Italia, è un attacco senza senso' -

Tap - Di Maio e l’ira dei parlamentari : penali da 20 miliardi - nessuna alternativa : «Non esiste alcun contratto tra Stato e Tap», scrivono Ciampolillo, Cunial, De Bonis. E a Melendugno un'attivista strappa la tessera elettorale. Di Maio: «Realizzazione? Non ci sono alternative»

Di Maio : nessuna lite con Draghi. S&P? Il governo non arretra : ' Standard and Poor's non ci ha declassati. Siccome bisogna leggere il negativo anche dove non c'e, stamattina tutti dicono che ci ha 'mazzolati'. Invece deve essere ben chiara una cosa: questo ...

Di Maio accusa Draghi : 'avvelena il clima'. 'S&P? nessuna paura' : Così il vicepremier Luigi Di Maio a poche ore dall'atteso giudizio dell'agenzia statunitense di rating sulla nostra economia. Giudizio - lo ricordiamo - previsto in serata, a mercati chiusi. Ma Di ...