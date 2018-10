Di Maio minaccia i Senatori ribelli M5S | chi vota contro sarà cacciato 

Operai Fca su un tetto di piazza Barberini minacciano di buttarsi : 'Di Maio con chi stai?' : minacciano di buttarsi se il governo non interverrà sulla loro situazione. Due Operai della Fca di Pomigliano d'Arco sono saliti sul tetto della sede del I municipio di Roma, in piazza Barberini, per ...

Di Maio minaccia le banche : stretta fiscale in vista : Tagliare indiscriminatamente sarebbe un boomerang, con buona pace dello statista di Pomigliano, che sembra avere un'idea a dir poco approssimativa di come funziona l'economia di mercato e del ruolo ...

[Il retroscena] Le dimissioni di Tria sono ancora sul tavolo. Bruciati 22 miliardi. La minaccia di Di Maio ha cambiato la manovra : La sincerità del viceministro Il più sincero, in una giornata in cui la Lega non può trionfare al di là delle parole di Salvini, è stato il viceministro dell'Economia Massimo Garavaglia, quota Lega. "...

Vitalizi - oltre 1000 ricorsi contro il taglio. Ex senatore leghista denuncia Di Maio : “Minaccia noi e la Casellati” : oltre mille ex deputati hanno presentato ricorso contro la delibera dell’ufficio di presidenza della Camera che ha tagliato loro i Vitalizi. Mentre l’ex senatore della Lega Marco Preioni ha denunciato Luigi Di Maio con l’accusa di “minaccia alla presidente del Senato, minaccia all’organo della Camera che dovrà esaminare i ricorsi sui Vitalizi, e minaccia agli ex parlamentari”. Continuano le ritorsioni degli ex ...

Manovra di Bilancio a rischio. Di Maio minaccia : senza il reddito di cittadinanza M5S non voterà a favore : Così il vicepresidente del consiglio ha voluto fare chiarezza, ed in occasione della riunione coi ministri del movimento ha ricordato a tutti che la nota del Def , Documento di Economia e Finanza, ...

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta tre fake news : il governo ‘SalviMaio’ minaccia la libertà di stampa? : Marco Travaglio torna in esclusiva su Loft con la prima puntata della nuova stagione di ‘Balle Spaziali’, il programma (in esclusiva per gli abbonati) che distingue la verità dalle menzogne della stampa e della politica. Il governo giallo-verde propone tetti pubblicitari per le trasmissioni televisive e di limitare la pubblicità sui giornali delle società pubbliche: è un attacco alla libertà di stampa dell’esecutivo ...

Manovra - è scontro su deficit e condono : e Di Maio minaccia Tria : I nodi cominciano a venire al pettine. E il problema questa volta, per Lega e 5Stelle, non è soltanto Giovanni Tria determinato a rispettare i vincoli di bilancio, tanto da scatenare una...

Governo - Di Maio : “Con Tria nessuna minaccia o ultimatum. Siamo per manovra coraggiosa ma conti in ordine” : “Smentisco categoricamente che siano state avanzate minacce o ultimatum”: così Luigi Di Maio sul suo rapporto con il ministro Tria. “Non capisco – ha sottolineato il vicepremier a Gualdo Tadino – perché si è voluta creare una polemica tra me, il M5s e Tria, quando il nostro unico pensiero è quello di approvare una legge di bilancio coraggiosa, ma che tenga i conti in ordine. Tutto il Governo – ha concluso Di ...

