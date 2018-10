Tav : Beccalossi - Salvini non la sacrifichi per lanciare salvagente a Di Maio : Milano, 29 ott. (AdnKronos) - "Il doveroso salvataggio della Tap non sia merce di scambio per bloccare lo sviluppo della Tav Torino-Lione". Così Viviana Beccalossi, consigliere regionale della Lombardia, aggiungendo: "Matteo Salvini, che si è conquistato sul campo la leadership del centrodestra, non

Luigi Di Maio - l'appello disperato a Salvini : 'Se non blocchiamo la Tav - implode il M5s' : La faccia di Luigi Di Maio parlava da sola, quando di domenica mattina a Roma ha incontrato Matteo Salvini per un vertice straordinario. Il suo livello di disperazione è a un punto talmente avanzato ...

Salvini e Di Maio trovano l'intesa anti spread per convincere Ue e mercati : Ormai è un fatto riconosciuto da tutta la maggioranza di Governo M5S - Lega. Lo spread, il differenziale di rendimento tra i Titoli di Stato decennali italiani e quelli tedeschi, non può essere mantenuto a lungo sopra quota 300 punti base. E tanto meno gli deve essere consentito di salire ulteriormente. Le conseguenze di un simile scenario per la nostra economia, gravata da un elevato debito pubblico, potrebbero essere molto gravi. Il tema è ...

Salvini elogia Draghi e pressa Di Maio : 'Salveremo le banche' : Roma - L'apparenza dice che non hanno parlato di Rai, come fa sapere Matteo Salvini . Ma a sentire il M5S e chi si è messo in contatto con Luigi Di Maio , di Rai si è parlato eccome durante il vertice ...

Salvini e Di Maio trovano l'intesa anti spread per convincere Ue e mercati : Ormai è un fatto riconosciuto da tutta la maggioranza di Governo M5S - Lega. Lo spread, il differenziale di rendimento tra i Titoli di Stato decennali italiani e quelli tedeschi, non può essere mantenuto a lungo sopra quota 300 punti base. E tanto meno gli deve essere consentito di salire ulteriormente. Le conseguenze di un simile scenario per la nostra economia, gravata da un elevato debito pubblico, potrebbero essere molto gravi. Il tema è ...

Patto Salvini-Di Maio : ok agli aiuti alle banche. Tensione sul condono : Quasi contemporaneamente il viceministro all'Economia Massimo Garavaglia, a Sky Tg24 da Maria Latella, si dice convinto che 'un intervento non sia necessario e speriamo che la febbre passi presto. ...

Vertice con Di Maio su manovra - Salvini : 'nessuna banca sarà in difficoltà' : "Abbiamo parlato di economia, manovra, conti pubblici. Nessuna banca sarà in difficoltà, siamo positivi e lavoriamo come Lega e M5stelle in sintonia per la crescita e il cambiamento del paese, come prevede il contratto ...

Salvini e Di Maio trovano l'intesa : più soldi per salvare le banche : Se la febbre dello spread non scenderà in maniera consistente nei prossimi giorni, l'allarme rosso è pronto a scattare. Ieri pomeriggio ne hanno parlato di nuovo a palazzo Chigi...

Tensioni tra Di Maio e Salvini La tregua dopo 4 ore di vertice : Pace fatta? In realtà gli attriti sono forti e quotidiani, la visione stellata del mondo mal si concilia con quella leghista e Conte ha dovuto faticare non poco per smussare gli spigoli e placare gli ...

Manovra - prove di tregua Salvini-Di Maio. Pronto muro a difesa delle banche : Ove fosse necessario intervenire, lo si farà e in fretta', avvisa però il viceministro all'Economia Massimo Garavaglia. L'esponente leghista non lo dice apertamente, ma dopo gli stress test non è ...

VERTICE DI Maio-SALVINI SU MANOVRA E BANCHE/ Ultime notizie - regge patto Lega-M5s ma sul condono.. : MANOVRA 2019, VERTICE Salvini-Di Maio a Palazzo Chigi: "nessuna banca in crisi". Ultime notizie, Governo Lega-M5s fa scudo: "sistema solido". Le critiche di Cottarelli(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 20:56:00 GMT)

Manovra - vertice Salvini-Di Maio : Nessuna banca sarà in difficoltà : "Abbiamo parlato di economia, Manovra, conti pubblici. Nessuna banca sarà in difficoltà, siamo positivi e lavoriamo come Lega e M5stelle in sintonia per la crescita e il cambiamento del Paese, come ...

Incontro Salvini-Di Maio : "Avanti compatti - contratto pietra angolare" - : Faccia a faccia tra i vicepremier a Palazzo Chigi. Il pentastellato: "Avanti senza incertezze per realizzare tutti i punti". Leader leghista: "Abbiamo parlato di economia, manovra, conti pubblici. Nessuna banca sarà in difficoltà, siamo positivi e lavoriamo in sintonia"

Manovra - vertice Salvini-Di Maio : : "Abbiamo parlato di economia, Manovra, conti pubblici. Nessuna banca sarà in difficoltà, siamo positivi e lavoriamo come Lega e M5stelle in sintonia per la crescita e il cambiamento del Paese, come ...