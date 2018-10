wired

: Di Maio e il passaggio copiato da Wikipedia #DipartimentoInnovazioneTecnologia - MilanoCitExpo : Di Maio e il passaggio copiato da Wikipedia #DipartimentoInnovazioneTecnologia - antocalderone : Di Maio e il passaggio copiato da Wikipedia -

(Di martedì 30 ottobre 2018) In fondo, in un clima in cui la cultura è quasi una dimensione nemica, in cui la sottosegretaria ai Beni culturali spiegava mesi fa di non leggere un libro (che non sia per lavoro) da tre anni – chissà se d’estate ha trovato un po’ di tempo – in cui nel famigerato contratto di governo il tema cultura è relegato a quattro scheletrici paragrafetti di circostanza c’è poco da stupirsi. Ancora, in un Paese in cui il pluricelebrato presidente della Camera si presenta (in ritardo) all’inaugurazione dell’anno accademico del Politecnico di Milano, la più importante università del Paese e 170esima del Qs World University Ranking, e spiccica pochi minuti di discorsetto a braccio come ai MeetUp di otto anni fa del tipo “Io ho studiato a Trieste, dove sono stato per due anni consigliere di facoltà, ruolo che ho dovuto lasciare quando sono partito per l’Erasmus in Finlandia”, cosa volete che sia un ...