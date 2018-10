Di Maio | Dibba | Fico | Toninelli Chi sale e chi scende nel M5S

M5S - il ritorno di Dibba non spaventa Di Maio : Per il 51% degli elettori pentastellati il ritorno di Alessandro Di Battista sulla scena politica avrà un effetto di rafforzamento del governo, mentre un quarto pensa che le condizioni non ...

Di Maio è "Mister Cinque Stelle" Dibba lo tallona da vicino. I dati : Se domani fosse chiamato a scegliere il prossimo leader del M5S, per chi voterebbe? Ecco un podio tutto al maschile: in testa Luigi Di Maio con il 21,6%, seguito a breve distanza da Alessandro Di Battista (21,4%), Roberto Fico (19,2%) e Davide Casaleggio (14,2%). Segui su affaritaliani.it

Di Maio : "Non c'è alcun rimpasto Dibba non volle fare il ministro" : Non ci sarà alcun rimpasto nel governo Lega-pentastellato: parola di Luigi Di Maio. "Nessun rimasto" assicura a chi gli chiede conto delle voci che vorrebbero Di Battista in procinto di andare alla guida della Farnesina, Savona al posto di Tria al ministero di via XX Settembre e fuori dalla compagine governativa Toninelli (Trasporti) e Grillo (Sanità) Segui su affaritaliani.it

