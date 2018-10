Di Maio | ' Con la Manovra l' Italia si rprenderà'

Dl Genova - Renzi attacca Di Maio : “Coinvolto personalmente in condoni?”. Poi l’ironia su un’eventuale adesione al Pd : “Perché Di Maio insiste così tanto sul condono a Ischia? Ha qualche elemento personale? Forse familiare?”. È l’accusa, sotto forma di domanda, che Matteo Renzi rivolge a Luigi Di Maio, in diretta Facebook, in riferimento al condono edilizio a Ischia presente nel decreto Genova. Poi l’ironia del senatore dem sulla frase del leader del M5s, che in un comizio nel 2017, disse: “Se trovate un condono a mia firma mi ...

Di Maio : "Con la manovra del popolo non si riprenderà solo il Pil ma anche la felicità dei cittadini" : "Vedrete che con la 'manovra del popolo' non solo il Pil ma la felicità dei cittadini si riprenderà", con queste parole Luigi Di Maio ha commentato i dati Istat sul prodotto interno lordo dell'Italia. Si tratta di numeri non proprio confortanti: i dati, infatti, attestano lo stallo dell'economia italiana, contrariamente alle previsioni degli analisti che si aspettavano +0,2%. Ma il vicepremier è sicuro che con la manovra ...

Pil : Di Maio - con manovra si riprenderà : 'Purtroppo dal punto di vista internazionale c'è stata una serie di fattori che incidono sulla congiuntura economica generale. Ma vedrete che con la 'manovra del popolo' non solo il Pil ma la felicità ...

Di Maio minaccia i Senatori ribelli M5S : chi vota contro sarà cacciato : Luigi Di Maio sta rispolverando la botola dove sono precipitati tutti i dissidenti del M5S. Lo sfogo di ieri, contro «qualcuno che sta dando segnali di cedimento» è stato preparato con cura nel fine settimana quando al capo politico del M5S è stato chiaro che i ribelli del Senato non avrebbero ceduto alle ragioni del governo. «Se votano contro sono...

Di Maio : sotto attacco - dobbiamo restare uniti Fattori (5S) : dovrebbero rincorrerci col forcone : «È bene avere molto chiaro che dalla compattezza della testuggine del Movimento dipende non solo il futuro del governo, ma anche quello del nostro Paese»

Mercitalia Fast - Di Maio "Nuova concezione mobilità - sempre più incentivi su ferro" : 'Sono molto contento che oggi parta un progetto che è primo in Italia ed al mondo' e che 'ci consentirà di abbattere la CO2 dell'80% per quanto riguarda il trasporto su gomma sulla tratta

Torino - l’odg NoTav del M5s in consiglio : ‘Stop lavori fino ad analisi costi-benefici’. Di Maio : “Rinegoziarla è nel contratto” : Si discute in consiglio comunale a Torino l’ordine del giorno “No Tav” della maggioranza penstastellata. E fuori dal Municipio si sono riuniti due presidi contrapposti, quello delle associazioni d’impresa contrari all’odg del M5s e quello dei NoTav. Mentre la polizia presidia l’ingresso del Municipio. La maggioranza, mentre la sindaca Chiara Appendino è a Dubai, chiede di “rendere pubblici e ...

M5S - Fattori a Di Maio : “Elettori dovrebbero inseguirci con i forconi per le scelte fatte” : La senatrice pentastellata Elena Fattori lancia un appello a Luigi Di Maio: "Sono sicura che Di Maio non tradirà il programma, è lui che ha portato M5s al governo e deve ascoltare anche la voce di quelli che magari non la pensano esattamente come lui. Ci aiuti a essere quelli che siamo sempre stati".Continua a leggere

Salvini e Di Maio trovano l'intesa anti spread per convincere Ue e mercati : Ormai è un fatto riconosciuto da tutta la maggioranza di Governo M5S - Lega. Lo spread, il differenziale di rendimento tra i Titoli di Stato decennali italiani e quelli tedeschi, non può essere mantenuto a lungo sopra quota 300 punti base. E tanto meno gli deve essere consentito di salire ulteriormente. Le conseguenze di un simile scenario per la nostra economia, gravata da un elevato debito pubblico, potrebbero essere molto gravi. Il tema è ...

Tav - finirà come per il Tap? Di Maio : "Revisione nel contratto" : "Quelli di prima hanno fatto in modo da blindare un'opera che per me non e' strategica. Il Tap resta un'opera che per me si poteva benissimo evitare". Cosi' il vicepremier Segui su affaritaliani.it

Di Maio : nel contratto rinegoziare Tav : 12.40 "Ai cittadini abbiamo detto la verità. Nel contratto di governo abbiamo scritto che il Tap sarebbe rientrato in uno studio costi/benefici. Avremmo dovuto sborsare oltre 20 mld",dice il vicepremier Di Maio. "Per me resta un'opera non strategica". "Se teniamo duro, il 2019 sarà l'anno del cambiamento", aggiunge. "La rinegoziazione della Tav è nel contratto di governo. Non abbiamo pregiudizio sull' Alta velocità. Il problema è quando si ...

M5s - Di Maio : “Vili attacchi contro di noi - restiamo compatti come una testuggine romana. Chi attacca M5s attacca l’Italia” : I dubbi dell’Europa (e non solo) sulla manovra, la manina che inserisce condoni e scudi nel decreto fiscale, il Tap che s’ha da fare senza tante storie. Luigi Di Maio calca l’elmetto e scende in trincea, anche se solo dal punto di vista verbale, per difendere l’operato del M5s in questi primi 5 mesi di governo. “Siamo sotto attacco, è vero, ma siamo seduti dalla parte giusta della Storia e se avanzeremo insieme ...