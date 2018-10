Di Maio | «Con la Manovra l' Italia si riprenderà»

Di Maio : "Nessun condono per Ischia" : "Questa è la verità su Ischia e vi prego di farla sapere a tutti!". E' quanto scrive Luigi Di Maio in un post su Facebook, lanciando "un'operazione verità su Ischia: non c'è nessun condono! ". In ...

Luigi Di Maio : 'Con la manovra del popolo tornerà a crescere il Pil ma anche la felicità dei cittadini' : 'felicità, un bicchiere di vino e un panino è la felicità' cantava Al Bano Carrisi in coppia con Romina Power in una hit campione di incassi degli anni '80. E forse, parlando oggi a margine dell'...

Il Pd protesta contro il condono per Ischia : “Di Maio imbarazzante - distrugge l’Italia” : Durante le votazioni del Dl Genova, dopo aver passato la mattinata a fare ostruzionismo per evitare che il decreto potesse compiere il proprio iter alla Camera, i deputati del Pd hanno deciso di mettere in scena un'accesa protesta sollevando cartelli con la scritta "No al condono Di Maio" e intonando il coro "onestà, onestà"Continua a leggere

Luigi Di Maio non tiene più i suoi. La senatrice 'ribelle' Paola Nugnes : 'Voto contro il decreto sicurezza' : Lo strappo all'interno del Movimento 5 Stelle è ufficiale. E non solo perchè la senatrice Paola Nugnes, da sempre la più autorevole rappresentante dell'ala 'antigovernativa' dei grillini, si è ...

Cresce la fronda nei 5 Stelle - Di Maio convoca un vertice : Un'assemblea parlamentare congiunta del Movimento 5 Stelle è prevista questa sera a Montecitorio. I pentastellati dovranno affrontare i nodi sul decreto Sicurezza. Sul provvedimento si sono già ...

Di Maio : "Il Pil? Con la manovra del popolo si riprenderà come la felicità dei cittadini" : "Restiamo uniti" ha detto Luigi Di Maio, incitando i suoi uomini a formare una sorta di "testuggine" per arginare gli attacchi degli avversari. Il vice premier si è rivolto alle "sue truppe" dicendo "...

Decreto sicurezza - strappo nel M5S : Nugnes diserta l'assemblea con Di Maio : Nervi a fiori di pelle all'interno del Movimento 5Stelle. Il capo politico e vicepremier Luigi Di Maio ha convocato, per le 21.30 di stasera, un'assemblea congiunta per sciogliere i nodi...

Orfini : "Di Maio? Come un berlusconiano doc" : "Siamo in aula a votare il condono per Ischia voluto da Di Maio. Quel condono che secondo i grillini non esiste. Peccato che il titolo dell'articolo 25 del decreto in questione sia 'definizione delle ...

Pil fermo - Di Maio : “È colpa del Pd - con la nostra manovra tornerà felicità italiani” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, commenta lo stop alla crescita italiana dando la colpa al precedente governo e quindi al Pd: "Il risultato del 2018 dipende dalla manovra approvata a dicembre 2017, targata Pd. La nostra manovra deve ancora essere approvata e non può aver avuto nessun effetto sul rallentamento in atto. Con la manovra del popolo vedrete che non solo il Pil si riprenderà, ma anche la felicità degli italiani".Continua ...

Dl Genova - Renzi : Orgoglioso di lotta deputati Pd contro condono Di Maio : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Dl Genova - Renzi attacca Di Maio : “Coinvolto personalmente in condoni?”. Poi l’ironia su un’eventuale adesione al Pd : “Perché Di Maio insiste così tanto sul condono a Ischia? Ha qualche elemento personale? Forse familiare?”. È l’accusa, sotto forma di domanda, che Matteo Renzi rivolge a Luigi Di Maio, in diretta Facebook, in riferimento al condono edilizio a Ischia presente nel decreto Genova. Poi l’ironia del senatore dem sulla frase del leader del M5s, che in un comizio nel 2017, disse: “Se trovate un condono a mia firma mi ...