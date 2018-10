Di Caprio e Scorsese di nuovo insieme per Killers of the Flower Moon

Scorsese e Di Caprio di nuovo insieme : arriva «Killers of the Flower Moon» : 24. Kundun (1997)23. America 1929 - Sterminateli senza pietà (1972)22. Il colore dei soldi (1986)21. L'ultima tentazione di Cristo (1988)20. Chi sta bussando alla mia porta (1967)19. Hugo Cabret (2011)18. Al di là della vita (1999)17. Silence (2016)16. Cape Fear - Il promontorio della paura (1991)15. New York, New York (1977)14. Fuori orario (1985)13. Alice non abita più qui (1974)12. The Aviator (2004)11. Gangs of New York (2002)10. Shutter ...

Martin Scorsese dirigerà Leonardo DiCaprio in un film tratto dal libro Killers of the Flower Moon, scritto nel 2017 dal giornalista del New Yorker David Grann. Il film sarà prodotto da Imperative Entertainment, che acquistò i diritti prima ancora che uscisse