huffingtonpost

: Di Battista il 'nazionalizzatore': 'Ferrovie, autostrade, Banca d'Italia devono appartenere al popolo sovrano' - HuffPostItalia : Di Battista il 'nazionalizzatore': 'Ferrovie, autostrade, Banca d'Italia devono appartenere al popolo sovrano' - scalasalva : RT @MPenikas: HuffPost: Di Battista il 'nazionalizzatore': 'Ferrovie, autostrade, Banca d'Italia devono appartenere al popolo sovrano' htt… - gmslongo : RT @HuffPostItalia: Di Battista il 'nazionalizzatore': 'Ferrovie, autostrade, Banca d'Italia devono appartenere al popolo sovrano' https://… -

(Di martedì 30 ottobre 2018) "Le ricette che servono, oggi più che mai, non hanno nulla a che vedere con lo strapotere del libero mercato. Io credo fermamente nelle nazionalizzazioni e nei Parlamenti e nei Governi sovrani! Credo che ledebbano appartenere al Popolono, così come le telecomunicazioni, così come la rete idrica e quella ferroviaria, così come lad'del resto. Tutto ciò in passato ha fallito? Beh è stata colpa degli uomini, non del concetto di nazionalizzazione in sé". Lo scrive Alessandro Diin un post su facebook nel quale, pur esprimendo soddisfazione per la possibile estradizione di Cesare Battisti da parte del Brasile, critica le politiche neoliberiste del presidente Bolsonaro.