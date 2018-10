Desirée | ai funerali palloncini e magliette con la scritta ' Giustizia'

Cosa è successo a Latina durante i funerali di Desirée : E' stato un appello all'unità e alla solidarietà l'omelia del parroco della Chiesa di San Valentino a Cisterna di Latina, dove si sono svolti i funerali di Desirée Mariottini, la ragazza trovata morta ...

Cosa è successo a Latina durante i funerali di Desirée : E' stato un appello all'unità e alla solidarietà l'omelia del parroco della Chiesa di San Valentino a Cisterna di Latina, dove si sono svolti i funerali di Desirée Mariottini, la ragazza trovata morta in uno stabile nel quartiere di San Lorenzo, a Roma. "Il paradiso esiste, non ne abbiamo fatto un raccontino per bambini. Questa stella è volata in cielo e il Signore le apre ...

A Cisterna di Latina i funerali di Desirée - applausi all'arrivo del feretro : "Rivolgo un appello ai responsabili del bene pubblico a vigilare e intervenire contro ogni forma di violenza - ha detto il parroco della chiesa, Don Livio Fabiani, durante l'omelia - senza aspettare ...

A Cisterna i funerali di Desirée - applausi per arrivo feretro : Cisterna di Latina, 30 ott., askanews, - La chiesa di San Valentino a Cisterna di Latina è gremita, la bara bianca arriva accolta tra lunghi applausi e le note di 'E' per te' di Giovanotti. Decine e ...

Cisterna di Latina - tanti giovani ai funerali Desirée. Il padre : "Sono morto con lei". Il parroco : "Stato intervenga contro violenza" : L'ultimo saluto alla 16enne violentata e uccisa in un capannone abbandonato a San Lorenzo. La disperazione dell'uomo: "Lei per me era tutto"

Desiree : tanti giovani ai funerali : ANSA, - ROMA, 30 OTT - tantissimi giovani e famiglie oggi a Cisterna di Latina per i funerali di Desiree Mariottini, la 16enne stuprata e trovata morta in un capannone nel quartiere di San Lorenzo a ...

A Cisterna i funerali di Desirée - applausi per arrivo feretro : Cisterna di Latina, 30 ott., askanews, - La chiesa di San Valentino a Cisterna di Latina è gremita, la bara bianca arriva accolta tra lunghi applausi e le note di "E' per te" di Giovanotti. Decine e ...

Ultimo saluto a Desirée : i funerali a Cisterna di Latina : Ultimo saluto a Desirée Mariottini , la 16enne drogata, stuprata e lasciata morire in uno stabile del quartiere romano di San Lorenzo . Nel giorno dei funerali , che si tengono a Cisterna di Latina , ...

Omicidio Desiree : iniziati funerali a Cisterna di Latina : Cisterna di Latina – Sono appena iniziati a Cisterna di Latina i funerali di Desiree Mariottini, la giovane ragazza uccisa la settimana scorsa in uno stabile occupato in via dei Lucani a San Lorenzo, a Roma, dopo un stupro di gruppo. Le esequie si stanno tenendo nella chiesa di San Valentino. Ad attendere Desiree diverse centinaia di persone, tra cui tantissimi giovani e giovanissimi del luogo. Il feretro e’ stato accolto tra gli ...

Nel giorno dei funerali di Desirée a Roma proclamato il lutto cittadino - il padre : “Morto anch’io con lei” : A Roma è stato proclamato il lutto cittadino nel giorno in cui si celebrano i funerali di Desirée, la ragazza di Cisterna di Latina uccisa nella Capitale. «Roma vuole manifestare la vicinanza ai familiari di Desirée. Tutti i cittadini partecipano al loro profondo dolore» dichiara la Sindaca di Roma Virginia Raggi....

I funerali di Desiree Mariottini. Gli striscioni chiedono giustizia : La chiesa di San Valentino a Cisterna di Latina è gremita di gente per dare il suo ultimo saluto a Desiree Mariottini, la 16enne trovata morta a San Lorenzo. Palloncini rosa e bianchi, corone di fiori e striscioni. "giustizia per Desiree", si legge su un cartellone bianco. Ad assistere al funerale anche Giorgia Meloni. "È per te" di Jovanotti accompagna la bara nel suo ingresso in chiesa.

Desirèe : oggi i funerali - a Roma lutto cittadino : La capitale vuole manifestare la vicinanza alla famiglia della sedicenne uccisa e trovata in uno stabile abbandonato nel quartiere San Lorenzo. La cerimonia funebre a Cisterna di Latina - oggi l'...

Oggi i funerali di Desirée : Si svolgeranno Oggi a Cisterna di latina i funerali di Desirée Mariottini , la 16enne trovata morta in un palazzo abbandonato di via dei Lucani, nel quartiere San Lorenzo, a Roma. Dalla Procura di ...

Funerali di Desirée Mariottini : lutto cittadino a Roma : Oggi nella Capitale è lutto cittadino. Il Campidoglio lo ha proclamato per il giorno di svolgimento dei Funerali di Desirée