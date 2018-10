Demi Moore | tra dipendenze e rehab | Il successo non mi bastava

Demi Moore parla dopo il rehab : "Mi stavo autodistruggendo. Non valevo più nulla per me stessa" : Demi Moore , splendida 55enne, negli scorsi giorni è stata premiata come "donna dell'anno" al Peggy Albrecht Friendly House's 29th Annual Awards, premio elargito dall'omonima istituzione che si occupa di offrire aiuto e strutture alle donne che intraprendono un percorso di disintossicazione dall'uso di sostanze. Per l'occasione, l'attrice ha scelto di raccontare la propria personale battaglia contro le dipendenze, ricordando di essere ...

