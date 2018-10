Deepika Padukone commenta il presunto flirt con Djokovic | “ecco com’è andata quando ci

sportfair

(Di martedì 30 ottobre 2018) L’attrice di Bollywood,, ha parlato del suo rapporto con Novaksvelando alcuni dettagli sul loro incontro Nonostante il felice matrimonio con la bella Jelena, dal quale sono nati due bellissimi bambini, nel 2016 Novakè stato coinvolto in una particolare vicenda di gossip. Il campione serbo, in un periodo in cui con la moglie Jelena le cose non sembravano andare nel verso giusto, era stato visto insieme alla star di Bollywood. I due erano stati ‘sorpresi’ dai paparazzi nella stessa auto a Los Angeles, durante Indian Wells. L’attrice indiana ha però liquidato la situazione parlando sempre di una bella amicizia. Recentemente, in un’intervista a ‘India Today’,ha raccontato com’è stato incontrare: “penso sia molto emozionante incontrare persone che sono dei ...