D' Avena | 16 duetti per Duets forever

Cristina D’Avena con Lo Stato Sociale e Il Volo in Duets Forever : tutti i duetti : Lo Stato Sociale, Malika Ayane, Il Volo e Max Pezzali: sono questi gli ultimi 4 nomi italiani che duetteranno in Duets Forever - tutti cantano Cristina, il nuovo album di Cristina D'Avena in programma per il 16 novembre. Dopo l'annuncio di The Kolors, Alessandra Amoroso, Elodie e Patty Pravo, Cristina D’Avena ha annunciato duetti con Fabrizio Moro, Carmen Consoli, Federica Carta e Shade. I successivi ospiti annunciati in Duets Forever sono ...