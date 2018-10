Darksiders 3 entra ufficialmente in fase gold

eurogamer

(Di martedì 30 ottobre 2018) Manca ormai poco meno di un mese all'uscita di3, il titolo sviluppato da Gunfire Games e pubblicato da THQ Nordic in uscita il prossimo 27 novembre su PS4, Xbox One e PC.Intervenendo su Twitter, il design director del gioco, John Pearl, ha potuto dare una lieta notizia a tutti coloro che attendono di poter impersonare Furia in3. Lo sviluppo è stato infatti appena completato e il titolo ètoin, per la felicità di coloro che non vedono l'ora di mettere le mani su3.State aspettando l'uscita di3? Siete felici che tutto sia andato secondo i piani e che il gioco sia ora in?Read more…