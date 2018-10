Danni da maltempo e super controlli per Halloween

Maltempo - Basilica di San Marco allagata - Danni ai mosaici. «È invecchiata di vent'anni» : Non solo disagi a popolazione, turisti e abitazioni. L'acqua alta record toccata ieri in Laguna a Venezia ha portato danni gravi anche al suo tesoro più importante, la Basilica di San...

Maltempo in Veneto : i Danni da Belluno a Venezia. VIDEO - : La regione è una delle più colpite dalle forti precipitazioni degli ultimi giorni. Preoccupano i livelli di piena dei fiumi. Nel Bellunese 80mila famiglie senza elettricità, 122mila in tutto il Veneto ,...

Maltempo Marche : ricognizione Danni - si lavora per la richiesta dello stato di emergenza : La Regione Marche ha avviato la ricognizione dei danni causati dal Maltempo di ieri e oggi, in previsione di richiedere al governo il riconoscimento dello stato di emergenza . Lo ha annunciato l’assessore regionale alla Protezione civile, Angelo Sciapichetti, precisando che il personale del dipartimento e del servizio Difesa della costa sta monitorando abitazioni, infrastrutture, attivita’ produttive, attivita’ agricole, ...

Maltempo - Danni e disagi : le immagini dei nostri lettori : Una carrellata di video e foto pubblicate in tempo reale sui social documenta la situazione critica in molte regioni del Paese

Maltempo : Confcommercio Venezia - Danni limitati grazie a previsioni precise : Venezia , 30 ott. (AdnKronos) - " grazie all'allarme tempestivo e alle previsioni precise , i danni pare siano stati minori rispetto all'entità del fenomeno perchè i commercianti hanno avuto il tempo per organizzarsi. Certo è che non tutto si può sollevare a 160 cm., pertanto dei danni ci sono stati. P

Maltempo : Zaia - in Veneto una vittima e un disperso - Danni per centinaia di milioni (2) : (AdnKronos) - Quindi Zaia ha ricordato che "il Veneto è la realtà con più devastazione, con un'area vasta come quella dell'intera provincia di Belluno isolata", e che "Non possiamo abbassare la guardia, dobbiamo essere pronti alla prossima ondata di pioggia prevista per giovedì prossimo". "Così il c