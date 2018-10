Venezia - basilica di San Marco allagata : Danni al pavimento in mosaico : Venezia L'acqua della laguna ha allagato ieri anche il corpo principale della basilica di San Marco a Venezia bagnando qualche decina di metri quadri del millenario pavimento a mosaico in marmo di ...

Acqua alta - dramma a Venezia : “gravi Danni alla Basilica di San Marco - è invecchiata di 20 anni in un solo giorno. Rischiamo di perdere i preziosissimi mosaici” : “In un solo giorno la Basilica è invecchiata di vent’anni, ma forse questa è una considerazione ottimista“. E’ la denuncia di Carlo Alberto Tesserin, primo procuratore di San Marco, e Pierpaolo Campostrini, procuratore di san Marco con delega ai Servizi tecnici. La Basilica, infatti, ha subito danni dopo l’allagamento di ieri a Venezia. “La pazienza ha il limite della responsabilità“, scrivono in un ...

Maltempo - Portofino isolata : Danni alla Strada Provinciale - : Il primo cittadino: le onde si sono abbattute sulla panoramica che collega a Santa Margherita Ligure. danni ingenti in tutto il golfo del Tigullio., L'ALLERTA METEO IN ITALIA - AGGIORNAMENTI LIVE ,

Maltempo : passato l'allarme - la Lombardia conta i Danni : Le zone più colpite sono la Valtellina e la Bergamasca: scuole chiuse per precauzione a Sondrio, Brescia e in diversi comuni alle porte di Bergamo

Maltempo : a Reggio Calabria gravi Danni alla rete idrica comunale - difficoltà di erogazione in alcuni quartieri : Il Maltempo delle ultime ore ha causato disservizi nell’erogazione dell’acqua in alcune zone di Reggio Calabria. “gravi danni“, in particolare, secondo quanto rende noto l’amministrazione comunale, si sono verificati alla sorgiva della contrada Morello, che rifornisce i serbatoi di Lazzaretto, per cui oggi si verificheranno problemi per l’approvvigionamento idrico nei quartieri Tre mulini, Cardinale Portanova, ...

A Genova Danni alla città per il forte vento e le piogge abbondanti : I Vigili del fuoco hanno operato su tutta la città per danni causati dal forte vento e dalle abbondanti piogge: numerosi gli interventi per alberi caduti, prosciugamenti e strutture pericolanti. Maggiori criticità nei quartieri San Teodoro e Molassana. Nella delegazione di Quarto un terrapieno è franato su una vettura in sosta

Tromba d’aria su Manduria : Danni alla chiesa di San Michele Arcangelo : Il maltempo sta flagellando in lungo e in largo l’Italia. Ieri sera una Tromba d’aria si è abbattuta su Manduria

Napoli - è allarme nicotina cinese : 'Può provocare Danni' : La nuova frontiera del contrabbando: quello della nicotina liquida per le sigarette elettroniche. Come dire che il tabacco tradizionale si è fatto smart, anzi 'svap' o, all'italiana, 'svapo', termine ...

Maltempo Catania : 30 milioni di euro di Danni alla viabilità : I danni causati dal Maltempo che nelle scorse settimane ha colpito Catania ammontano ad oltre 30 milioni di euro: “La furia dell’acqua ha dato origine a importanti esondazioni che hanno interessato e danneggiato la già critica situazione di alcuni tratti della rete stradale di pertinenza della Città metropolitana di Catania, soprattutto nelle zone della Piana di Catania e del Calatino. Ma la cifra stimata potrebbe ulteriormente ...

Salento piegato dal maltempo : allagate strade - campagne e abitazioni. Si contano i Danni : Il maltempo che si è abbattuto in queste ore sul Salento ha causato non pochi danni, soprattutto a Galatina, dove è esondato il torrente Asso.

«Dalla manovra Danni per tutti - ma Tria è interlocutore credibile» : la conferenza di Dombrovskis e Moscovici Live : Le parole del commissario per gli Affari Economici dopo l’analisi dei conti e del Def inviato da Palazzo Chigi

TROMBA D'ARIA MILANO : BUFERA DI VENTO/ Maltempo ultime notizie : Danni e alberi caduti - allarme sui social : TROMBA D'ARIA a MILANO, BUFERA di VENTO nella zona sud fino a Viale Monterosa: ultime notizie Maltempo in Lombardia, torna il freddo. Molinelli in Stazione Centrale(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 22:28:00 GMT)

Maltempo - violento nubifragio nel Catanese : allagamenti e Danni a strade e auto : Un violento nubifragio si è abbattuto la notte scorsa sul Catanese trasformando diverse strade in ‘fiumi’ la cui ‘corrente’ ha danneggiato, spostandole, diverse auto. Soccorsi sono stati prestati da squadre dei vigili del fuoco inviate da Catania e da Palermo sul posto sono stati inviati anche i sommozzatori dei pompieri. I centri maggiormente colpiti sono Ramacca, Palagonia, Scordia e Agira (Enna) dove si sono registrati ...

Maltempo - nubifragio nel catanese : 'Strade come fiumi'. Danni alle auto - negozi e case allagati : Strade come 'fiumi', con Danni a diverse auto : è successo la notte scorsa nel catanese, dove si è abbattuto un violento nubifragio, con l'acqua che ha spostato e danneggiato diverse vetture. I vigili ...