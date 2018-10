Venezia - basilica di San Marco allagata : Danni al pavimento in mosaico : Venezia L'acqua della laguna ha allagato ieri anche il corpo principale della basilica di San Marco a Venezia bagnando qualche decina di metri quadri del millenario pavimento a mosaico in marmo di ...

Acqua alta - dramma a Venezia : “gravi Danni alla Basilica di San Marco - è invecchiata di 20 anni in un solo giorno. Rischiamo di perdere i preziosissimi mosaici” : “In un solo giorno la Basilica è invecchiata di vent’ anni , ma forse questa è una considerazione ottimista“. E’ la denuncia di Carlo Alberto Tesserin, primo procuratore di San Marco , e Pierpaolo Campostrini, procuratore di san Marco con delega ai Servizi tecnici. La Basilica , infatti, ha subito d anni dopo l’ alla gamento di ieri a Venezia . “La pazienza ha il limite della responsabilità“, scrivono in un ...

Maltempo - Portofino isolata : Danni alla Strada Provinciale - : Il primo cittadino: le onde si sono abbattute sulla panoramica che collega a Santa Margherita Ligure. danni ingenti in tutto il golfo del Tigullio., L'ALLERTA METEO IN ITALIA - AGGIORNAMENTI LIVE ,

Maltempo : passato l'allarme - la Lombardia conta i Danni : Le zone più colpite sono la Valtellina e la Bergamasca: scuole chiuse per precauzione a Sondrio, Brescia e in diversi comuni alle porte di Bergamo

Maltempo : a Reggio Calabria gravi Danni alla rete idrica comunale - difficoltà di erogazione in alcuni quartieri : Il Maltempo delle ultime ore ha causato disservizi nell’erogazione dell’acqua in alcune zone di Reggio Calabria. “gravi danni“, in particolare, secondo quanto rende noto l’amministrazione comunale, si sono verificati alla sorgiva della contrada Morello, che rifornisce i serbatoi di Lazzaretto, per cui oggi si verificheranno problemi per l’approvvigionamento idrico nei quartieri Tre mulini, Cardinale Portanova, ...