Dall' omosessualità si guarisce ​E il medico finisce a processo

ilgiornale

: RT @gayit: Malesia, secondo il governo 1.450 persone sarebbero state 'curate' dall'omosessualità - Gulianebbiolo : RT @gayit: Malesia, secondo il governo 1.450 persone sarebbero state 'curate' dall'omosessualità - Djesybig : RT @gayit: Malesia, secondo il governo 1.450 persone sarebbero state 'curate' dall'omosessualità - gayit : Malesia, secondo il governo 1.450 persone sarebbero state 'curate' dall'omosessualità -

(Di martedì 30 ottobre 2018) "Non si può ingiuriare dicendo la verità". Ha esordito così Silvana De Mari, la dottoressa imputata a Torino per diffamazione perché accusata di avere offeso con alcune sue dichiarazioni il mondo omosessuale. "La mia gravissima preoccupazione riguarda soprattutto la situazione sanitaria - ha detto l'imputata rispondendo alle domande del pm - i casi di Aids, gonorrea, sifilide sono in aumento. Se gli uomini continueranno ad avere rapporti sessuali con altri uomini assisteremo a una catastrofe mondiale".Oggi la De Mari ha 65 anni. Fino al 1992 è stataospedaliero, poi ha intrapreso un'attività privata da psicoterapeuta. Drante una nota trasmissione radiofonica, ha affermato che l'è una malattia che va curata. E ora deve difendersi da un esposto presentato dal Torino Gay Pride, secondo cui la dottoressa, che è anche autrice di libri fantasy, avrebbe offeso il mondo ...