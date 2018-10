Dal 2013 ID@Xbox ha pubblicato più di 1000 titoli ed ha ottenuto un fatturato di un

Sport italiano in lutto - morta la campionessa malata di epatite Dal 2013. Il suo calvario : lutto nel mondo dello Sport italiano: il volley piange la dipartita, a soli 38 anni, di Sara Anzanello. Fu campionessa del mondo nel 2002. La giocatrice di Ponte di Piave aveva subito un trapianto di fegato dopo una gravissima forma di epatite contratta in Azerbaigian. Sara aveva lottato per anni, affrontando la riabilitazione e tornando anche a giocare in Serie B. Sara Anzanello non ce l’ha fatta: il mondo le è crollato addosso quel ...

Insigne bomber di Champions : Dal 2013 nessun italiano come lui : Da quando partecipa alla Champions, edizione 2013/2014, è l'italiano che ha segnato di più nel torneo. C'è chi ha fatto meglio di lui in carriera, ma non in questi ultimi anni. Una speciale classifica ...

Aste immobiliari : Dal 2013 l’offerta cresce del 23% : Quello delle Aste immobiliari è il mercato delle opportunità mancate. In cinque anni l’offerta è aumentata del 23% e le ricerche di immobili all’asta sono raddoppiate, ma ciò non si è tradotto in una crescita delle compravendite effettive. A rivelarlo è un’analisi condotta da Immobiliare.it. Secondo i dati, il prezzo delle case disponibili all’asta è del 31% più basso rispetto alla media del mercato nazionale. Nel capoluogo di regione ...

Lo spread ha superato i 340 punti base - il massimo Dal 2013 : Venerdì mattina lo spread, il differenziale tra il rendimento dei titoli decennali italiani e gli equivalenti tedeschi, ha superato i 340 punti base, per poi attestarsi intorno ai 335. È il valore più alto raggiunto dal 2013, e significativamente più The post Lo spread ha superato i 340 punti base, il massimo dal 2013 appeared first on Il Post.

Spread Btp-Bund oltre quota 330 punti base : ai massimi Dal 2013 : Vola oltre 330 punti base lo Spread tra Btp e Bund tedesco dopo l'apertura di oggi, con il tasso che tocca quota 332 ai massimi dall'aprile del 2013 . Il tasso del decennale italiano arriva al 3,74%. ...

Spread oltre i 330 punti - ai massimi Dal 2013 - : Il differenziale Btp-Bund aveva toccato già ieri quota 327 punti. Pesano il braccio di ferro tra Italia e Ue e le liti nella maggioranza sulla manovra

Spread a 317 - nuovo massimo Dal 2013. Rendimento del Btp decennale oltre il 3 - 6% : Nel giorno dell’incontro tra il ministro Giovanni Tria e il commissario europeo agli Affari economici Pierre Moscovici il differenziale di Rendimento fra Btp decennale e Bund tedeschi si è allargato fino a 317 punti base, segnando un nuovo massimo dal marzo 2013. Il titolo italiano offre un Rendimento del 3,61 per cento. In apertura il tasso di interesse pagato dai Btp si attestava al 3,5%. Durante la giornata è costantemente aumentato, in ...