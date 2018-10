Da Dybala a Douglas | scherzi e risate per la Juventus all' Adidas Store

Verso Juve Genoa - out Dybala? Allegri riabbraccia Douglas Costa : Juve Genoa- Tutto pronto per il match di sabato pomeriggio tra Juve e Genoa. Calcio d’inizio ore 18:00, Allianz Stadium Verso il tutto esaurito, con curva sud occupata dai bambini considerati i due turni di squalifica. Allegri attende con ansia le ultimissime su Dybala dopo il ko rimediato con l’Argentina. Il numero 10 bianconero potrebbe […] L'articolo Verso Juve Genoa, out Dybala? Allegri riabbraccia Douglas Costa proviene da ...

La Juve aspetta Dybala - Allegri ritrova Douglas Costa : pronto per il Genoa : Attesa e rientri, uno in particolare ha catturato le attenzioni del mondo bianconero: Paulo Dybala . ATTESA Dybala - La Joya non ha brillato nell'amichevole di lusso tra Argentina e Brasile, ma ...

Juve - Cristiano Ronaldo in gol contro il Chieri. Si rivede Douglas Costa - dubbio Dybala per il Genoa : Cristiano Ronaldo scalda i motori in vista del doppio impegno della Juventus con Genoa e Manchester United . Nella partitella giocata alla Continassa contro il Chieri , formazione di Serie D, il ...

Douglas Costa - che party! Dybala mattatore insieme ad altri compagni : Grande festa in casa Juventus per i 28 anni di Douglas Costa, compiuti venerdì 14 settembre. Alla sua festa di compleanno il più scatenato è stato senza dubbio il compagno di reparto bianconero Paulo ...

Juventus - almeno uno tra Dybala e Douglas Costa deve giocare sempre. Parma - Gervinho è impressionante : E’ andato in scena il secondo anticipo del sabato valido per la terza giornata del campionato di Serie A, si sono affrontate Parma e Juventus che hanno dato vita ad una partita emozionante. La squadra di Allegri subito in vantaggio con Mandzukic, pareggio firmato da Gervinho e nella ripresa rete decisiva da parte di Matuidi. La gara di oggi ha dato importanti indicazione ad Allegri, soprattutto per l’attacco. Mandzukic è ...

Sconcerti : 'Il vero motivo delle panchine di Dybala e Douglas' : Dai microfoni di RMC Sport, Mario Sconcerti risponde sulla nuova Juventus che viene da tre vittorie: 'Mi ha colpito ancora la presenza di Bernardeschi, è lui la novità di quest'inizio di stagione: ha messo in panchina sia ...