Cristina D’Avena con Lo Stato Sociale e Il Volo in Duets Forever | tutti i duetti

(Di martedì 30 ottobre 2018) Lo, Malika Ayane, Ile Max Pezzali: sono questi gli ultimi 4 nomi italiani che duetteranno incantano, il nuovo album diD'Avena in programma per il 16 novembre.Dopo l'annuncio di The Kolors, Alessandra Amoroso, Elodie e Patty Pravo,ha annunciatocon Fabrizio Moro, Carmen Consoli, Federica Carta e Shade. I successivi ospiti annunciati insono stati Dolcenera, Nek, Elisa il gruppo de Le Vibrazioni, guidato da Francesco Sarcina.Nelle scorse ore,D'Avena ha svelato gli ultimi 4 artisti con lei per duettare sulle migliori sigle dei cartoni animati anni 90: si tratta del gruppo de Lo, guidato da Lodo Guenzi, nell'album con Malika Ayane, Max Pezzali e Il. A proposito de Il, già nel momento del rilascio di, lo scorso anno,D'Avena aveva ...